Bakan Kurum: "Şehit ve gazi ailelerimiz için yüzde 5 kontenjan karşılığı 12 bin 500 konut, engelli için 12 bin 500 konut, emekli ve gençlerimiz için 50'şer bin konut sunuyoruz" -"Gençlerimiz bu proje ile ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacaklar.

Bakan Kurum: "Şehit ve gazi ailelerimiz için yüzde 5 kontenjan karşılığı 12 bin 500 konut, engelli için 12 bin 500 konut, emekli ve gençlerimiz için 50'şer bin konut sunuyoruz"

-"Gençlerimiz bu proje ile ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilirler"

-"İllerde en az 1 yıl ikamet etmesi veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Her haneden sadece 1 başvuru hakkı olabilecek ve vatandaşlarımızın eşinin ve çocuklarının üzerinde konuta başvuracaklarsa konut, iş yerine başvuracaklarsa iş yeri, arsaya başvuracaklarsa arsasının bulunmaması gerekiyor"

-"Piyasa fiyatının altında devletimizin yüzde 40'a yakın sübvansiyonu ile fiyatları belirledik"

-"Hisseli parsellerimiz olacak burada konut büyüklüğü 150 metrekare olacak 112.500 TL'den başlayan fiyatla aylık 937 lira taksitle 10 yıl vade ile faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşmuş olacak. Arsamızın şehrimizin çeperlerindeki bölgeleri seçtik"

-"Bir diğer yatırımımız da sosyal devlet anlayışı ile vatandaşına, tüm sektörlerine erişebilmek adına sosyal konut yaparken, diğer taraftan da sanayimizin gelişmesi adına da iş yeri projemiz var"

-"Esnafımıza, sanayicimize yeni iş yerlerini sunacağız. 28 ilimizde projeler yapılacak 50 ile 100 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yeri yapmış olacağız. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunacağız"

-"Bu iş yerlerinin ödemeleri de 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 2633 lira taksit ve 120 ay vade ile sanayicimize, genç girişimcimize sunmuş olacağız"

-"Ustalık belgesine sahip vatandaşlarımız başvurabilecek. Bu yatırımlar da bu manada yeni iş kurma hayali olan vatandaşlarımızın yararına ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak proje olacaktır"

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısını açıkladı.