Bakan Kasapoğlu: 'An itibarı ile 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgesinden gelen vatandaşların bakanlık bünyesindeki yurt ve tesislerde konaklandığını belirterek, "An itibarı ile 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" dedi.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait spor tesisleri ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda misafir ediliyor. Afet bölgesinde bulunan gönüllü gençlerin, vatandaşların ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin dayanışma içerisinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Depremin ilk saatlerinden itibaren Osmaniye'deydim. Osmaniye'de özellikle arama kurtarma çalışmalarında artık sona gelindi. Hayatın normalleşmesine yönelik adımlarımızı da hızlıca attık. Bununla birlikte ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz, gönüllü vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bu dayanışmayı en güçlü şekilde ortaya koyuyorlar" dedi.

"200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz"

Deprem bölgesinde etkilenen 200 bine yakın vatandaşın bakanlığa ait yurt ve spor tesislere aktarıldığını belirten Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Gün dayanışma günü. Gün birbirimizin elinden tutma ve beraberce doğrulma günü. Hep birlikte yaralarımızı saracağız ve bu zorlu günleri geride bırakacağız. An itibarı ile tüm bölgede cansiperane görev yapan arkadaşlarımız var, milletimiz var ve tabii tüm kurum, kuruluş ve bakanlıklarımız var. Binlerce gönüllü gencimiz sahada. Gençlerimiz her zamanki gibi bu ülkenin en büyük umudu. Bakanlık tesislerimiz, özellikle ilk andan itibaren spor tesisleri ile gençlik merkezleri, yurtları, kampları ile ilk andan itibaren milletimizin emrinde. An itibarı ile 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz. Çok ciddi bir yurt kapasitesini an itibarı ile depremzedelerin de yurtlarda var olması söz konusu. İlk andan itibaren Osmaniye'de 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarda. Bununla birlikte yurtların ülke genelindeki boş kapasitenin değerlendirilmesi söz konusu, 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacı ile bir planlama yaptık. Hem depremzedeleri hem de hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek planlamayı gerçekleştiriyoruz. Özellikle öğrencilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Biliyorsunuz ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz var, Tıp Fakültesi öğrencileri var, staj yapanlar var, devlet korumasında öğrenciler ve çalışan öğrenciler var ve kalma durumu olan tüm öğrencileri depremzede vatandaşlarımızla birlikte onlarla beraber olma noktasında planlamayı en güçlü şekilde yapıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızdan şunu istiyoruz, yurtlarla ilgili taleplerini Yurt İdareleri ile ve Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile koordine etsinler. Her an gençlerimizin hizmetinde çağrı merkezlerimiz var." - ANKARA