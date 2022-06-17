Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri'nde direksiyona geçti - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri'nde direksiyona geçti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri'nde direksiyona geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir süre önce hizmete açılan Teoman Duralı Tünelleri'nde direksiyona geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir süre önce hizmete açılan Teoman Duralı Tünelleri'nde direksiyona geçti.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere Zonguldak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilimli- Çatalağzı yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, yapımı bir süre önce tamamlanarak hizmete alınan Prof. Dr. Teoman Duralı tünellerinde direksiyona geçti. Belediye Başkanı Selim Alan ve milletvekillerinin yer aldığı aracı kullanan Bakan Karaismailoğlu, kavşakta da araçla ilerleyerek hayata geçen çalışmaları yerinde gördü.

Bakan Karaismailoğlu bir süreliğine araçtan inerek kent merkezinde tadilat çalışmalarının yapıldığı bölgeyi inceledi ardından şoför esnafı ile görüştü.

Bakan Adil Karaismailoğlu ardından yoluna devam ederek Uzun Mehmet Camii'ne gelerek Cuma namazı kıldı.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Emrecan Bayram /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu Teoman Duralı Çatalağzı Zonguldak Politika Güncel Haberler

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