Bakan Kacır: Türkiye'de yatırım iştahı yüksek (2)

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ÖDÜL TÖRENİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kent Ekonomileri Zirvesi programının ardından Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 'OSB Yıldızları Araştırması Ödül...

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kent Ekonomileri Zirvesi programının ardından Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 'OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'ne katıldı. Tören kapsamında 12 farklı kategoride 67 firma ve 10 OSB'ye toplamda 120 plaket verildi.

'EKONOMİMİZ 17 ÇEYREKDİR KESİNTİSİZ BÜYÜDÜ'

Törende konuşan Bakan Kacır, "Son 22 yılda üretim ve teknoloji geliştirmede büyük kazanımlar elde edildiğini, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğunda Türkiye'nin emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. İhracat odaklı üretim altyapımız, güçlü yan sanayi ve tedarik zincirimizle ticari araç üretiminde Avrupa'nın lider üreticisiyiz. Güçlü markalarımız ve uluslararası standartlara uyumu mümkün kılan üretim altyapımızla Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Sanayinin birçok koluna kritik ara malı tedarik eden demir-çelik üretiminde Avrupa'da ilk 2 ülke arasında yer alıyoruz. Artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önem kazanan güneş paneli üretiminde Avrupa lideriyiz. Küresel üretim üssü rolünü her geçen gün perçinleyen Türkiye ; bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü en rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke konumundadır" dedi.

OSB'LERE YEŞİL ALTYAPI YATIRIM DESTEĞİ

Bakan Kacır, "Biliyoruz ki sanayicilerimizin en büyük kaygılarından biri, doğru yetkinliklere sahip çalışan temini oluşturuyor. Bunu aşmak üzere OSB'lerimizde 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksekokulu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. 42 yazılım okulları, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz. Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim altyapısını besleyecek programları da devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz" diye konuştu.

'SANAYİCİLERİMİZİN HER DAİM YANINIZDAYIZ'

Sanayicilere de seslenen Bakan Kacır, "Yeni kurulan OSB'lerimizin hızlı kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyacağı kaynağa ulaşmalarını sağlayacak ön tahsis uygulamasını da aynı kurallar kapsamında yürütüyoruz. Uygulamanın ilk 2 ayında 455 yatırım yeri için bin 25 tahsis ve 2,1 milyon metrekare alan için 145 ön tahsis başvurusu almış olmamız yatırımcıların gösterdiği yüksek ilginin ispatı niteliğinde. Sizlerden beklentimiz; bu programların sunduğu yatırım fırsatlarından üst düzeyde yararlanmanız. Ülkemizi yeni yüksek teknoloji yatırımları ile buluşturmanız. Bizim tarafımız bir, hayallerimiz bir, hedefimiz bir, istikametimiz bir ve beraber. Ülkemiz sanayisini rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler, sizlerin her daim yanınızda, yakınınızdayız" dedi.

'İSTİHDAM BU YIL YENİ REKORLAR KIRDIK'

Programın açılış konuşmasını yapan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ise şunları kaydetti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın olurları ile bugün Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. 363'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 42'si Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı 405'e ulaştı. Sadece son 1 yılda 11 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Yine ilk 11 ayda organize sanayi bölgelerimizde 500'den fazla yeni sanayi parseli üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 68 bini aştı. Bugün organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi. İstihdamda ise bu yıl yeni rekorlar kırdık. Organize sanayi bölgelerimiz, yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 700 bin kişi ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. OSB'lerdeki toplam kadın çalışan sayımız ise 650 binin üzerine çıktı" diye konuştu.

'YOĞUN BİR ÇALIŞMA PROGRAMI YÜRÜTÜYORUZ'

Türk sanayisinin yeni bir dönüşüm sürecinin içerisinde olduğunu belirten Kütükcü, "Artık sadece fiyata dayalı rekabet döneminden, verimliliğe, dijitalleşmeye, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı rekabet dönemine fiilen geçmiş durumdayız. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak biz de 81 ilimizdeki 405 organize sanayi bölgemizin, 68 bin fabrikamızın bu yeni döneme adapte olmalarına katkı sağlamak için yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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