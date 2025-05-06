Bakan Kacır: Türkiye, Çin'den sonra en fazla ürünü rekabetçi şekilde en çok ülkeye ihraç edebilen ülkedir

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, bugün 265 milyar dolara ulaştı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir" dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bakan Kacır'ın yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, MOSB Başkanı Sait Cemal Türek, sanayiciler, işçiler, öğrenciler ve Manisa protokolü katıldı. Tören öncesi Anadolu Ateşi, dans gösterisi sundu. Törende konuşan Kacır, son 22 yılda yaptıkları çalışmalar ile Türkiye'yi dünyanın en önemli üretim merkezi haline getirdiklerini söyledi. Bakan Kacır, "Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Rekabetçi ve verimli üretim altyapımız, ülkemizin küresel ticaretteki rolünü de güçlendirdi. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, bugün 265 milyar dolara ulaştı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerimizi son 22 yılda, ülke sathına yaydık" diye konuştu.

'OSB OLMAYAN İLİMİZ KALMADI'

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısını 191'den 366'ya yükselttiklerini belirten Bakan Kacır, "OSB olmayan ilimiz kalmadı. OSB'lerimizin toplam alanını 49 bin hektardan 126 bin hektara çıkardık. OSB altyapı projelerine sağladığımız 83,1 milyar lira destekle üretimdeki tesis sayısını 11 binden 60 bine, çalışan sayımızı da 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Sanayimizin bu başarısını ve rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak adına, Türkiye'nin ve Avrupa'nın üretim üsleri organize sanayi bölgelerinin alt yapısını güçlendirecek uygulamaları devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ LOJMAN MODELİNİN İLK UYGULAMASINI MANİSA'DA HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Son 22 yılda Manisa'da OSB sayısını 5'ten 9'a, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 87'den 624'e, OSB'lerde çalışan sayısını 15 binden 92 bine çıkardıklarını kaydeden Bakan Kacır, şöyle devam etti: "OSB'lerimizin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 250 milyon avro bütçeli 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni başlattık. Yeni kurulan OSB'lerimizde hızlı kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı oluşturmak üzere ön tahsis uygulamasını da aynı kurallar çerçevesinde yürütüyoruz. Uygulamanın ilk 7 ayında OSB'lerde rekor sayıda yatırım yeri talebi oluştu. 167 OSB'mizde 13,2 milyon metrekare büyüklüğündeki 1,173 parsel için 2 bin 386 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirdi. 39 OSB'mizde 28 milyon metrekarelik alan için 980 sanayicimiz de ön tahsis için başvuruda bulundu. Şehirleşme planları ve yerel mimariyle uyumlu şekilde inşa edilecek, mülkiyeti organize sanayi bölgelerine ait olacak bu modern yaşam alanlarından, çalışanlarımız yaşadıkları şehirlerdeki kira bedelinin yaklaşık üçte biri oranında sembolik bir kullanım bedeli ödeyerek faydalanabilecek. Organize Sanayi Bölgeleri için geliştirdiğimiz bu yeni lojman modelinin ilk uygulamasını burada, Manisa'da hayata geçiriyoruz. Elverişli coğrafi konumu, güçlü lojistik ağı, yüksek üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla şehrimiz, son yıllarda pek çok yerli ve yabancı yatırımın adresi oldu."

'YAŞAM KALİTESİNİ ÖNCELEYEN ÖRNEK YERLEŞİM ALANI İNŞA EDİLECEK'

Kacır, 2030 yılına kadar OSB'lerden ve endüstri bölgelerinden oluşan planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 149 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmayı önemli ve öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade etti. Bakan Kacır, "Dünya'nın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD; ülkemizde kuracağı 150 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip üretim tesisi ve yeşil teknolojilere yönelik Ar-Ge merkezi yatırımı için Manisa'yı tercih etti. Doğrudan 5 bin kişiye, oluşturacağı değer zinciriyle 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak bu tarihi yatırımla ve önümüzdeki dönemde hayata geçecek diğer projelerle birlikte, Manisa OSB bünyesindeki çalışan sayısının 5 yıl içinde 62 binden 90 bine çıkacağını öngörüyoruz. Artan sanayi istihdamının beraberinde doğuracağı konut ihtiyacını karşılamak üzere, çalışanlarımız için 3 bin 650 konutluk modern lojman projesinin temelini atıyoruz. Projeyi aşamalı olarak genişleterek, 15 bin çalışanımızın barınma ihtiyacını karşılayacak; sosyal donatılarıyla entegre, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini önceleyen örnek bir yerleşim alanı inşa edilecek. Önümüzdeki süreçte sanayimiz için daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere yeni adımlar atacağız. Halihazırda planlı sanayi alanları yüz ölçümümüzün ülkemizin yüzde 0,2'sine tekabül ediyor. Türkiye'deki planlara sanayi alanı olarak işlenmiş diğer alanları da dahil ettiğimizde bu oran halen yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyor. Bu anlayışla plan ve stratejilerimize yön verecek, Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla iş birliği içinde hazırlıyoruz" dedi.

'YENİ SANAYİ ALANLARI KURGULUYORUZ'

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 2053 yılına dek hayata geçecek ulaşım yatırımları, kara ve demir yolu, liman yatırımları, arazi eğim haritaları, depremsellik ve su kıtlığı riskleri gibi pek çok parametreyi dikkate alarak yeni sanayi alanları kurguladıklarını belirten Bakan Kacır şöyle devam etti:

"Mega Endüstriyel Parklar olacak bu yeni üretim alanlarını; stratejik yatırımların ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde, altyapısı tamamlanmış, çevresel ve sosyal olanaklarla entegre, yüksek yaşam kalitesi sunan modern üretim ekosistemleri olarak tasarlıyoruz. Tüm bunlarla birlikte biliyoruz ki, nitelikli insan kaynağına erişim yeni sanayi alanları kadar sanayimizin öncelikli ihtiyaçlarından birini oluşturuyor. Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemiz sanayisini rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ecdadımızın görkemli sancağı Manisa'ya inşallah daha nice yatırımı hep birlikte kazandıracağız. Temellerini attığımız Manisa OSB lojmanlarının emekçi kardeşlerimize, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından butona basılarak, MOSB lojmanlarının temeli atıldı.