Bakan Kacır, New York'ta Türk Vatandaşlarına Simit İkram Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD'nin New York kentine geldi. Havalimanının ardından Türkevi'ne geçen Bakan Kacır, kurulan stantta vatandaşlara simit ikram etti. Türk vatandaşları ile sohbet eden Kacır, ilk kez simidi duyan Endonezya vatandaşlarıyla da kısa süreli sohbet etti.

İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, BM temaslarına değinerek "Cumhurbaşkanımızın Genel Kurula hitap edeceği Birleşmiş Milletler toplantılarına iştirak etmek üzere New York'tayız, Türk Evi'nin önündeyiz. Tabii her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya meselelerinin ele alındığı bir platform olma niteliği taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'a hitapları da bütün dünya tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Muhakkak Sayın Cumhurbaşkanımız bu Genel Kurul'a hitabında da yine insanlık adına adaletin, merhametin sözcülüğünü çok güçlü şekilde üstlenecektir. Bizler de tüm temaslarımızda hem Türkiye'miz için hem bölgemiz için daha aydınlık yarınları beraberinde getirecek adımlar atmaya gayret göstereceğiz. Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu yılki genel kurul toplantıları esnasında önemli bir etkinliği daha New York'a, Türk Evi'ne, Birleşmiş Milletler'in hemen yanı başında bulunan bu muhteşem yapıya taşımış olduk" ifadelerini kullandı.

"Anadoludakiler projesine ait sergi Türkiye dışındaki ilk sergimiz olacak"

Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Anadoludakiler projesine ait bir sergiyi bu yıl Türk Evi'nde dünyanın dört bir yanından Birleşmiş Milletler toplantılarına iştirak etmek üzere gelen misafirlerle buluşturulacağını da kaydeden Bakan Kacır, "Anadolu'nun bereketini, birikimini ve becerisini dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığımız bir proje. Bu proje kapsamında daha önce Türkiye'de hem sergiler açmış hem Anadolu'dakiler pazarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde icra etmiş hem de bir belgeselle dünyaya tanıtmıştık. Türkiye dışındaki ilk sergimiz olacak ve yine saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin ve kıymetli misafirlerinin teşrifiyle icra edilecek. Ben ümit ediyorum ki Anadolu toprağının bereketi, Anadolu mutfağının birikimi ve Anadolu ustalarının becerisi bu vesileyle dünyaya daha güçlü şekilde tanıtılmış olacak. Ama aynı zamanda da yerel değerlerin, özgün değerlerin sahiplenilmesi ve geleceğe taşınması adına da dünyaya örnek teşkil edilecek bir adım olacak. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi sıfır atık hareketiyle dünyaya örnek bir projeye öncülük ettiler. Aslında Anadolu'nun kültürü de bunun bir devamı niteliğinde. Anadolu mutfağında israf yok, tasarruf var, kanaat var. ve biz bu değerlerimizi dünyaya sunabilmek, aynı zamanda özgün değerlerimizin dünyaca tanınmasını sağlayabilmek adına kalkınma ajanslarımızın koordinasyonuyla bu çabaları, bu gayretleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları esnasında hem sıfır atık hareketiyle ilgili hem aile değerlerimizle ilgili yürütülen çalışmalar bütün dünyayla paylaşılıyor"

BM Genel Kurulu temasları kapsamında sıfır atık, sürdürebilirlikle ilgili çalışmaların devam edeceğini bildiren Bakan Kacır, "Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları esnasında hem sıfır atık hareketiyle ilgili hem aile değerlerimizle ilgili yürütülen çalışmalar bütün dünyayla paylaşılıyor. Yine bu toplantılar esnasında da ilgili bakanlarımız bu alandaki çalışmalarını uluslararası paydaşlarıyla birlikte elbette sürdürecekler" ifadelerini kullandı.

BM 80. Genel Kurul kapsamında en önemli gündem maddesi haline gelen Gazze konusuna da değinen Bakan Kacır, "Türkiye'nin bu konudaki insanlık namına takındığı tavır bütün dünyaca biliniyor. Bizler elbette her mecrada, her platformda Filistinli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmaya en güçlü şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz. Bizler için dahil olduğumuz her uluslararası platform adalet adına, hakkaniyet adına bu değerleri savunmamız için bir fırsat niteliğinde. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler toplantıları ve buradaki heyetler arası görüşmeler, ikili görüşmelerde elbette bunlar en güçlü şekilde yine Türkiye tarafından savunulacak" açıklamasını yaptı. - NEW YORK