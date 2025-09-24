Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin Güçlenmesinin İnsanlığın Geleceği İçin Önemini Vurguladı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin güçlenmesi, Türk milletinin güçlenmesinin ötesinde anlamları ifade ediyor. Türkiye güçlendikçe insanlık ailesinin geleceği inanıyoruz ki çok daha aydınlık olacak" dedi.

Küresel ölçekte Türk liderlerin başarılarını görünür kılmak ve Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmek amacıyla yola çıkan Global Turks Vakfı'nın açılış etkinliği, New York'ta gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin'in yanı sıra iş dünyasından temsilciler katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiklerini belirterek, bu süre içerisinde küresel şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldiklerini, Türkiye'nin yatırım fırsatlarını, sahip olduğu nitelikli insan kaynağını ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefiyle yüksek teknolojide attığı adımları anlattıklarını kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin son dönemde pek çok kıymetli insanın emeğiyle teknoloji yolculuğunda önemli mesafe kat ettiğine dikkati çekerek, 2000'li yılların başıyla kıyaslandığında ülkede AR-GE, inovasyon, fikri mülkiyet alanında yaşanan ilerlemeden bahsetti.

'TÜRKİYE'NİN BU YOLCULUĞUNA KATKI VERELİM'

Kacır, "Ümit ediyorum ki birlikte atacağımız adımlarla Türkiye'nin kurmuş olduğu bu altyapının küresel entegrasyonunu çok daha ileri seviyelere çıkaralım. Dünyanın en önemli şirketlerinde, kurumlarında tecrübe kazanmış sizler gibi kıymetli insanların ister bir gün Türkiye'ye dönerek, isterse bulundukları ülkelerde hayatlarına devam ederken Türkiye ile daha yüksek bir etkileşim kurarak Türkiye'nin bu yolculuğuna katkı vermesini sağlayalım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı yapabilmek için hep beraber daha fazla çaba gösterelim" dedi.

Kacır, gelecek her türlü fikre açık olduklarının altını çizerek, etkinlik katılımcılarıyla cep telefon numarasını paylaştı. Kacır, "Türkiye için yürüteceğiniz, yürütmek istediğiniz her türlü çalışmada bizler sizlerle beraber olmaya gayret edeceğiz." dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIĞA DEĞERLERİNİ YENİDEN HATIRLATTI'

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Kacır, "Cumhurbaşkanımız BM'de yaptığı konuşmada insanlığa adalet değerlerini, merhamet değerlerini, vicdan değerlerini yeniden hatırlattı. Maalesef küresel sistem bugünün dünyasında insanlık için üstlenmesi gereken rolü etkin şekilde ortaya koyamıyor. Ümit ediyoruz ki insanlık ailesi bu karanlık günleri geride bırakır, yeniden barışın hakim olduğu, huzurun hakim olduğu bir iklimi hep birlikte inşa etme imkanına sahip oluruz. Ama bizlere düşen Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi adaletten, merhametten yana olmaya devam etmek, Türkiye'nin güçlenmesi bu yönüyle Türk milletinin güçlenmesinin ötesinde anlamları ifade ediyor. Türkiye güçlendikçe insanlık ailesinin geleceği inanıyoruz ki çok daha aydınlık olacak. Dolayısıyla bütün bu teknolojik çaba, bütün bu araştırma, geliştirme, inovasyon kapasitesi aslında hep birlikte insanlığın geleceği için atacağımız adımları çok daha güçlü kılacak" şeklinde konuştu.