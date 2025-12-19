Bakan Kacır: Cephede askerimizin kullanabileceği gıdayı Karaman'da üretelim

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık ürettiğimiz tarım ürünlerinden daha fazla katma değer sağlayalım. Artık savunma sanayine yönelik gıda üretimi yapalım. Cephede askerimizin kullanabileceği gıdayı burada üretelim, paketleyelim ve savunmaya sunma imkanına kavuşalım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün bir dizi ziyaret ve açılış törenine katılmak için Karaman'a geldi. İlk önce Karaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'AK Parti İl Danışma Meclisi' toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Kacır, Karaman'ın gıda üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

'FİNANSMAN DESTEĞİ VERİYORUZ'

Savunma sanayisine yönelik de gıda üretilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Kacır, şunları söyledi: "Burada gıda üretimi ekonominin en önemli unsurlarından biri ama istiyoruz ki, artık ürettiğimiz tarım ürünlerinden daha fazla katma değer sağlayalım. Artık savunma sanayine yönelik gıda üretimi yapalım. Cephede askerimizin kullanabileceği gıdayı burada üretelim, paketleyelim ve savunmaya sunma imkanına kavuşalım. İstiyoruz ki hassas tarım makineleri üretimini Karaman'da hayata geçirelim. İstiyoruz ki burada keratin üretimi, yün işleme tesislerini güçlendirelim, canlandıralım. Bunun için Yerel Kalkınma Hamlesi programı başlattık. Bu projelere yönelik yatırımlara 240 milyon liraya kadar devlet desteği veriyoruz, finansman desteği veriyoruz."

Bakan Kacır, daha sonra Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bölge Kalkınma İdaresi- Kalkınma Ajansı Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi' toplu açılış törenine katıldı.

'KARAMAN, ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLARAK BELİRLENDİ'

Törende konuşan Bakan Kacır, Karaman'ın Enerji İhtisas Bölgesi olarak belirlendiğini ifade ederek, "Şehrimize yeni güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere; bin 541 hektarlık bir alan, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Karaman, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlendi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak da ilan edilen bu bölgeye büyük ölçekli güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla yakın bir istişare halindeyiz. Bir yandan da Karaman'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun baş aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz" dedi.

KARAMAN'A YÖNELİK YATIRIMLAR

Bakan Kacır, "KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 1,2 milyar liralık desteği KOBİ'lerimize sunduk. Yatırım Teşvik Sistemimizle, 99,5 milyar lira yatırımın ve 14 bin 750 istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda, ilimizde gerçekleştirilen yatırımların önünü açmaya devam ediyoruz. Öncelikli yatırımlar kapsamında Karaman OSB'de hayata geçirilecek yatırımlarda; istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payı'nın yarısını 4 yıl boyunca bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 9,5 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi uyguluyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlıyoruz" diye konuştu.

'VERGİ İNDİRİMİ SAĞLIYORUZ'

Bakan Kacır, "Yeni teşvik sisteminin temel aksları arasında yer alan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız ile; atıl kalmış değerleri ekonomiye kazandırmak, yerel ihtiyaçları yerinde karşılamak ve bölgelerimizin teknoloji üretim kapasitesini geliştirmek üzere adım attık. Program ile Karaman'da gerçekleştirilecek savunma ihtiyaçlarına yönelik paketlenmiş hazır gıda üretimi, meyve atıklarından katma değerli gıda üretimi, hassas tarım ekipmanları ve tarım makineleri üretimi ile keratin üretim ve yün işleme tesisi yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlıyoruz. Şehrimizi, 'Türkiye Yüzyılı'nda üretimin, istihdamın ve ihracatın adresi haline getirmekte kararlıyız. Bu anlayışla, Mevlana Kalkınma Ajansımız eliyle 333 projeye 829 milyon lira; KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 265 projeye 2,5 milyar lira destekte bulunduk. Kalkınma Ajansımız desteğiyle başlattığımız Karaman Elma Sınıflama Tesisi projesiyle; şehrimizde üretilen elmanın pazara erişimi güçlendirecek bir adım atıyoruz" dedi.

'9 PROJEYİ HİZMETE ALIYORUZ'

Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün de Kalkınma Ajansımızın ve Bölge Kalkınma İdaremizin desteklediği 9 projeyi hizmete alıyoruz. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz sulama yatırımıyla; 398 hektar toprağımızı modern sulama sistemine kavuşturuyor, tarımsal üretimi daha bereketli ve verimli hale getiriyoruz. Bununla birlikte Divle'de birçok projeye destek sağladık. Bu kapsamda 'Yöremiz Kalkınıyor' projesiyle; Karaman'ımızın coğrafi işaretli ürünü Divle Obruk Peyniri'nin üretiminde kalitesini yükseltiyor, üreticimizin alın terini daha yüksek katma değere dönüştürüyoruz."