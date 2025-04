Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: '1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden ülkeyi kötü ülke saymak haksızlık'

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıran, sendikal örgütlenmeyi teşvik eden, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını geliştiren, güvenceli çalışma ve nitelikle kamu hizmetlerinden devrim niteliğinde değişiklikler yapan bir ülkeyi, çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında saymak büyük haksızlıktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Ankara'da 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacının katılımıyla düzenlenen 'Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi'ne katıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın ev sahipliğindeki kongrede konuşan Bakan Işıkhan, dijital çağ ile her kavramın değiştiği ve dönüştüğü sürecin tecrübe edildiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Emek, alın teri, üretim ve sosyal adalet gibi tüm insanlığın ortak değeri olan bu kavramlar; insanlık tarihinde uluslararası sınırların da üzerinde müstesna bir yer teşkil etmektedir. Sosyal adaletin teminatı olan sosyal devlet anlayışımızın da temel ilkelerini oluşturan bu bakış açısı, özellikle son 23 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerimizin ana motivasyon kaynağı olmuştur. Ortak bilinci ve katılımcı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmenin en önemli araçlarından birisi olarak gördüğümüz sendikacılık, işçi-işveren, memur-işveren ilişkilerini düzenleyen ve adil temsilini sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarımız, geçmişte maalesef hak ettiği değeri ve gerekli ilgiyi görememiş yıllar yılı hep ihmal edilmişti" dedi.

'KAMUDA SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 75,2'YE YÜKSELDİ'

Sendikal örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmak için mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Bu mücadelemiz neticesinde sendikalı kamu personel sayımız 2002'de 650 binken bugün 2,3 milyona yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranı da 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda. Çalışanlarımızın ve sendikaların güçlenmesi için önemli çalışmalar yaptık. Ayrıca memurlarımıza toplu sözleşme hakkını anayasal güvence altına aldık, mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Bunun yanı sıra iktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı sürekli artırdık. Türkiye, son 23 yılda sendikal hak ve özgürlüklerde çok önemli düzenlemeler yapmasına rağmen ne yazık ki bazı uluslararası sendikal örgütlerin olumsuz tutumlarına şahit oluyoruz. 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıran, sendikal örgütlenmeyi teşvik eden, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını geliştiren, güvenceli çalışma ve nitelikle kamu hizmetlerinden devrim niteliğinde değişiklikler yapan bir ülkeyi, çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında saymak büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

'SENDİKALAR ÇALIŞMA HAYATININ GÜVENCESİ'

Sendikaların her zaman demokrasinin, çalışma ve toplumsal hayatın güvencesi olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bugün artık sadece önündeki birkaç yılın hesabını yapan değil, önündeki yüzyıllık süreci görüp, hedeflerini buna göre belirleyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu noktada, özellikle çalışma hayatı alanında; sadece ulusal değil, uluslararası mutabakatın da ehemmiyetini özellikle vurgulamak isterim. Bugünün küresel atmosferinde, dünyanın birçok ülkesini bir araya getiren; alın teri, emek ve sosyal adalet kavramlarının, insanlığın ortak geleceği adına önemli roller oynayacağına inanıyorum. Özellikle 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 1,5 yıldır had safhaya çıkan terör devleti soykırımcı İsrail'in katliamlarıyla birlikte, etraflı bir tanıma ihtiyaç duyan hak ve adalet kavramlarının yeniden tesisine öncülük edecek her mecrada varlık göstermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.