Bakan Işıkhan: Kadınlarda işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesinde

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Özellikle ekonomi hayatına katmak için özel bir gayret gösterdiğimiz genç ve kadın istihdamında çok önemli gelişmeler elde ediyoruz. Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Kadınlarda ise uyguladığımız 'iş pozitif' gibi programların sayesinde yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, il protokolü tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayıp Vali Numan Hatipoğlu'ndan bilgi alan Bakan Işıkhan, daha sora Elazığ Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla görüştü. Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

'DEPREM BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 500 BİN KONUTU TESLİM ETTİK'

Partisinin il başkanlığında konuşan Bakan Işıkhan, Elazığ'da 15 bin işyeri, köy evi ve konutun teslim edildiğini belirterek, "İlk Ramazanlarında 'Yeni evim, ilk iftarım' diyen depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarında yalnız bırakmıyor, onlarla aynı sofralarda ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dostluk ve kardeşlik, acıyı, mutluluğu, huzuru paylaşmaktır. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız yıkımda nasıl birbirimize kenetlenip tek yürek olduysak, 3 yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi ayağa kaldırmayı başardığımız 11 ilimizde pırıl pırıl evlerine kavuşan kardeşlerimizin sevincinde de birlikteyiz. Onlarla beraberiz. Hamdolsun biz 86 milyon Türkiye olarak acılarımızı da sevinçlerimizi de hep birlikte yaşayan bir milletiz. En zor zamanlarda el ele vererek asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş bir milletin mensuplarıyız. Bu anlayışla her daim kalbi milletiyle birlikte atan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tam kadro sahada büyük bir teyakkuz halinde gece gündüz çalışıp şehirlerimizi yeniden inşa ettik. Bugüne kadar Elazığ'da işyeri, köy evi ve konutlar da dahil olmak üzere yaklaşık 15 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Deprem bölgesi genelinde de yaklaşık bildiğiniz gibi 500 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ SİGORTALI SAYISI YÜKSELDİ'

Deprem bölgesindeki sigortalı sayısının, depremden önceki sayının üzerine çıktığını ifade eden Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Tabii bu konutların yanı sıra deprem bölgesini en çok etkileyen hususların başında çalışma hayatını, istihdamı ve sosyal güvenliği ayağa kaldırmak için bakanlık olarak bizler birçok faaliyeti hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları kapsamında deprem bölgesinde prim borçlarını cezasız ve zamsız bir şekilde erteledik. Katılım payını kaldırdık. Toplam 2,6 milyar lira katılım payından vatandaşlarımızın lehine feragat ettik. SGK'ya verilmesi gereken belgelerin, beyannamelerin ve prim ödemelerini erteledik. İsteyen vatandaşlarımıza borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağladık. Yapılandırma Kanunu kapsamında mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde 2 Mart 2026'ya kadar yapılacak olan başvuruların ilk taksit ödemesini 31 Mart 2026 tarihinde diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi kolaylığı vatandaşlarımıza sağladık. Öte yandan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, toplum yararına programlar, iş gücü uyum programı, istihdama dönüş programı, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri gibi birçok başlıkta deprem bölgesi illerimiz için özel kriterlerle belirlediğimiz hizmetlerimizi tek tek hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kapsamında toplamda 193 bin vatandaşımız için 1 milyar 694 bin ödeme yaptık. Yine bu süreçte OHAL kapsamındaki illerimizde işçilerimizin işten çıkarılmalarını sınırlandırdık. Depremden etkilenen 11 ilimizde toplum yararına programlarımızın süresine ilişkin 9 ay çalışma ve 24 ay yasaklılık kuralını kaldırdık. Bu kapsamda OHAL ilan edilen illerimize özel olarak 101 bin 337 kişilik program tahsis edip, bu programlara 22 milyar 803 bin ödenek sağladık. Deprem bölgesindeki kamu ihtiyaçlarının devam etmesi nedeniyle her dönem bütçe ve program tahsisi yaptık. Deprem bölgesinde depremden önceki sigortalı sayısı 1 milyon 888 bin iken deprem sonrası bu sayı ne yazık ki yarı yarıya azalmıştı. Bugün itibariyle sigortalı sayısı, depremden önceki seviyenin de üzerine çıkarak 2 milyon 56 bin kişiye ulaşmıştır. Bu veriler bize çalışma hayatının deprem öncesi seviyelerinin de üzerine çıktığını göstermektedir."

'İŞSİZLİK ORANI 0.2 PUAN GERİLEDİ'

işsizlik oranının 0.2 puan gerileyerek yüzde 8.2 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu hafta açıklanan TÜİK verilerine göre iş gücü verilerinde iyileşmenin devam ettiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. İşsiz sayısı 2025 yılının son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 0.2 puan gerileyen bu işsizlik oranımız, şu an yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmiş. Son dönemde ulusal istihdam stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz program ve projelerimizin olumlu yansımasını istihdam tarafında görmek de bizi ayrıca memnun ediyor. Son çeyrekte İstihdamımız 136 bin kişi artarak istihdam sayımız 32 milyon 686 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranımız 0,1 puan artışla yüzde 49,1 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılım oranları da bizim için önemli. İş gücümüz 78 bin kişi artışla 35 milyon 599 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı 0,1 puan artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Özellikle ekonomi hayatına katmak için özel bir gayret gösterdiğimiz genç ve kadın istihdamında çok önemli gelişmeler elde ediyoruz. Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Yeni uygulamaya koyduğumuz güç projesi ile inşallah daha iyi seviyelere geleceğiz. Kadınlarda ise uyguladığımız 'İş Pozitif' gibi programların sayesinde yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bu verilerle odaklandığımız noktaların, yaptığımız çalışmaların meyvelerini aldığımızı görmek bizleri ayrıca memnun etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, ülkemiz gerçekten büyük bir potansiyele sahip. Dünyada herhangi bir ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı asrın felaketi, pandemi, bölgemizdeki savaşlara rağmen milletimizin desteğiyle hızlı bir şekilde toparlanıp çok daha ileriye odaklanmak büyük bir başarıdır. Tabii bu başarının temelinde yatan şey saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi gerçek bir liderin Türkiye'nin başında olmasıdır. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle böyle bir lidere sahip olduğumuz için milletimizle Allah'a şükrediyoruz. ve sizler de bizler de bu büyük liderin yol arkadaşları olduğumuz için ayrıca şükrediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı