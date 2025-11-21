Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte; temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında bir otelde 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi- İşveren Buluşmaları'na katıldı. Buluşmaya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, oda ve STK temsilcileri ile kent protokolü katıldı. Buluşmada konuşan Bakan Işıkhan, İzmir'in 'Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde, İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, ülkenin dört bir yanında sürdürülen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi ve İşveren Buluşmaları' projesinin 10'uncu durağı olduğunu söyleyerek, "Bu toplantı serisi Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde; çalışma hayatının tüm taraflarını aynı platformda buluşturan, bu dönüşüme ilişkin farkındalığı ve ortak anlayışı artıran, sürecin farklı bölgelerde ve sektörlerde nasıl yaşandığını görmemize imkan sağlayan ve sosyal diyaloğu güçlendiren önemli bir istişare mekanizmasıdır" dedi. İzmir'in Türkiye'nin en hızlı gelişen, dinamik üretim merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, buluşmada amaçlarının yeşil ve dijital dönüşümün; iş gücü piyasalarına etkilerini, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek, işçileri, işverenleri ve tüm paydaşları bu sürece en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu söyledi.

'DÖNÜŞÜM SÜRECİNE UYUM SAĞLAMAK TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK'

Giderek hız kazanan dönüşümün yalnızca üretim süreçlerini değil; istihdamın yapısını, meslekleri, beceri profillerini ve çalışma biçimlerini de yeniden şekillendirdiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu nedenle dönüşüm sürecine uyum sağlamak, artık bir tercih değil; ekonomik rekabet gücümüzü korumanın önemli bir zorunluluğu ve gereğidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 12. Kalkınma Planımız; iklim değişikliğiyle mücadeleyi, yeşil dönüşümü, dijital altyapının güçlendirilmesini ve beceri uyumunun artırılması gibi hedefleri belirlemiştir. Plan, aynı zamanda, 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda, adil geçiş yaklaşımının vazgeçilmez olduğuna da vurgu yapmaktadır. Bakanlık olarak bizler, kimseyi geride bırakmadan bu dönüşümü adil, dengeli ve kapsayıcı bir biçimde yönetmeyi, tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

'KAMU POLİTİKALARIMIZIN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI'

2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi'nin, çalışma hayatındaki dönüşüme ilişkin yol haritasını net bir şekilde ortaya koyduğunu aktaran Bakan Işıkhan, "Stratejimizin temel ilkeleri; bütüncül yaklaşım ve uyum, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği, sosyal diyalog ve özendirici yaklaşım, insana yakışır iş, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi temelli yaklaşımdır. Bu stratejinin temel eksenlerinden biri de iş gücü piyasalarında, yeşil ve dijital dönüşüm süreci ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Bu eksen; beceri ekosisteminin güçlendirilmesi, dönüşümün çalışma hayatına etkilerinin tüm yönleriyle analiz edilmesi, adil geçiş politikalarının oluşturulması ve sektörel ve bölgesel düzeyde, beceri uyumunun artırılmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliğinin geliştirilmesini bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün İzmir'de sahada yürüttüğümüz 'Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi' de stratejimizin ilk uygulamalarından biridir. Bu proje; aynı zamanda insanı merkeze alan, kamu politikalarımızın da güçlü bir yansımasıdır. Bu kapsamda; Mesleki Yeterlilik Kurumu, yeşil dönüşümle ilgili yeni mesleklerde, ulusal meslek standartları hazırlamaktadır. İŞKUR, yeşil işlere yönelik mesleki eğitimler ve beceri kazandırma programlarıyla çalışanlarımızı, geleceğin işlerine hazırlamaktadır. Çalışma Genel Müdürlüğü, dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini bilimsel analizlerle ortaya koyarak politika süreçlerimize önemli katkılar sağlamaktadır" açıklamalarında bulundu.

'DÖNÜŞÜM İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ'

Çalışma Hayatında Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz 'Çalışma Hayatında Dönüşüm Daire Başkanlığı' ise özellikle yeşil ve dijital dönüşüme ilişkin tüm politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak üzere çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bu birim; beceri uyumu, mesleki eğitimin geliştirilmesi, istihdamda kapsayıcılığın artırılması, sosyal korumanın güçlendirilmesi, sosyal diyaloğun derinleştirilmesi ve iklim değişikliğine uyum gibi kritik alanlara öncelik vermekte ve stratejiler geliştirmektedir. Bu çalışmalar, dönüşümün çalışma hayatına etkilerinin adil ve dengeli bir biçimde yönetilmesine yönelik yol haritamızın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın yeni beceriler kazanması, kırılgan grupların desteklenmesi, sosyal tarafların karar alma süreçlerine aktif katılımı ve kimseyi, geride bırakmayan bir dönüşüm için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

'ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR'

Bakan Işıkhan, "Aynı zamanda iş gücüne katılımı artırmak ve istihdamı geliştirmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz önemli programlarımızdan bir tanesi de aday havuz sistemi. Bugüne kadar 35 binden fazla işveren bu sistemi kullandı, yaklaşık 2 milyon çalışan araması gerçekleştirildi ve 100 binden fazla vatandaşımız bu sistem üzerinden işe yerleştirildi. Bu sistem, işverenlerimize ilan vermeden, İŞKUR'un veri tabanındaki yaklaşık 3 milyon aktif iş arayan kişiyi tarama imkanı sunuyor. İşverenler; meslek, eğitim, sertifika, yabancı dil, yaş ve şehir gibi birçok filtre ile arama yapabiliyor, kişisel bilgileri görünmeden adayın niteliklerini inceleyebiliyor ve değerlendirme yaparak adayımıza teklif dahi gönderebiliyor. Özel istihdam bürolarına ilan vermenin ücretli olduğu bir ortamda aday havuz sistemi işverenlerimiz için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Hayata geçirdiğimiz programların; iş gücü piyasasında ve iş gücü verilerinde önemli katkılar sağladığını görmekten dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'REFORMLARIN ODAĞINDA İNSAN VE EMEK VAR'

"Emek, üretimin en değerli unsurudur" diyen Bakan Işıkhan, "Emeği göz ardı ederek, sürdürülebilir büyüme sağlamak ve toplumsal refahı artırmak mümkün değildir. Bu nedenle hükümet olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; tüm politikalarımızda, emeği merkeze alan, sosyal diyaloğu önceleyen ve insan onurunu yücelten bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bugüne kadar, çalışma hayatında gerçekleştirdiğimiz tüm reformların odağında insan ve emek vardır. Asgari ücret, çalışma hayatımızda en temel ücret seviyesini ifade eden bir göstergedir. Bu yıl da aralık ayının başlarında 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte; temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum. Her mesele gibi dönüşümün başarıya ulaşması birlikte düşünmek, birlikte karar almak ve birlikte uygulamakla mümkündür" dedi.

'BECERİSİ OLANIN MESLEĞİ YOK OLMAYACAK'

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Teknolojideki ve dijitalleşmedeki gelişmelerle birlikte bazı meslekler dönüşmek hatta yok olmak durumuyla karşı karşıya kaldı. Eğer bir mesleğiniz, beceriniz varsa endişe edecek bir şey yok. Ancak yaptığınız işin de dönüşeceğini hesaba katmak durumdayız. Bu durum karşısında çalışma hayatını düzenlemek, yeni ortama hazırlıklı olmak ve yeni şartlara uygun olarak insanımızı yetiştirmek zorundayız. 2023'te yüzde 30'larda olan meslek lisesi öğrencisi oranı ilde bugün yüzde 65 oldu" dedi.

'DAHA FAZLA ESNEKLİK, UYUM VE İŞ BİRLİĞİ TALEBİ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Teknoloji, küresel rekabet ekonomik girişimlerle şekillenen yeni çalışma yöntemleri bizden daha fazla esneklik, uyum ve iş birliği talep ediyor. İşverenlerin üretkenliğini artırmak, çalışanların da haklarını ve güvenliğini korumak geçmişten daha kritik hal aldı. Bu noktada hükümetimizin attığı adımlar büyük önem taşıyor" diye konuştu.