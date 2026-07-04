Bakan Işıkhan: Türkiye artık sözü dinlenen ülke

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye artık bölgesindeki gelişmeleri uzaktan izleyen değil, gelişmelerin seyrine yön veren, sözü dinlenilen ve masada ağırlığını hissettiren bir ülkedir." dedi.

Programları kapsamında Bartın'a gelen Işıkhan, Valiliği ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, makama geçerek Vali Nurtaç Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Bartın'ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, üretim kültürüyle, alın terine verdiği değerle ve çalışkan insanıyla da ülkenin müstesna şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Amasra'nın tarihi mirası, Bartın Irmağı'nın şehre kattığı değer, Küre Dağları'nın eşsiz tabiatı, zengin orman varlığı, ahşap işçiliği geleneği, madencilik birikimi, sanayisi, tarımı ve turizm potansiyeliyle Bartın'ın Türkiye Yüzyılı hedefleri içerisinde yıldızı gittikçe parlayan şehir haline geldiğini belirten Işıkhan, bu anlayışla Bartın'ın üretim kapasitesini büyütmek, istihdamını artırmak ve gençlere daha güçlü gelecek sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Işıkhan, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna değinerek, "Türkiye artık bölgesindeki gelişmeleri uzaktan izleyen değil, gelişmelerin seyrine yön veren, sözü dinlenilen ve masada ağırlığını hissettiren bir ülkedir. Bugün hem Türkiye hem de dünya, içeride güçlü olmanın, ekonomide güçlü olmanın, üretimde güçlü olmanın ve birlik içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu daha net bir şekilde görmeye başladı." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, bu noktada en büyük güçlerinin teşkilatları olduğunun altını çizerek, "Mahalle mahalle, sokak sokak milletimizin yanında olan, onların derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan AK Parti teşkilatlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük güvencemiz olacaktır. Böylesine önemli bir dönemde bizlere düşen görev milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendirmek, sahadaki çalışmalarımızı artırmak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte daha sağlam adımlarla yürümek olacaktır. İnancımızı diri tutma ve teyakkuz hali, AK Parti'nin kuruluş felsefesinde yer alan 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturunun da yansımasıdır. Bizi biz yapan, bizi aziz milletimize hizmet etmeye nasipdar yapan bu anlayış, bu hayat görüşüdür." ifadelerini kullandı.

"Yarınlarımızı bugünlerden daha güzel yapacağız"

AK Parti'nin sıradan bir siyasi hareket olmadığına dikkati çeken Işıkhan, "Sadece seçimden seçime değil, her an halkımızla hemhal olan, temsil makamında olmanın ciddiyetiyle, sorun değil çözüm üreten, sorumluluk üstlenen, inisiyatif ve risk alan bir partidir." dedi.

Işıkhan, ateş çemberine dönen bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin en güvenilir liman olmaya devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek ay, 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyerek yola çıktığımız, AK Parti devriminin 25'inci kuruluş yıl dönümünü, çeyrek asırlık destana yaraşır şekilde hep birlikte büyük coşkuyla kutlayacağız. Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhunu, çalışma azmimizi daha da artırarak, yarınlarımızı bugünlerden daha güzel yapacağız. Bizim sözlüğümüzde yorgunluk yok, yılmak yok, hep daha iyisi için çalışmak, hep daha ileriye yürümek var. Çeyrek asır değil, yarım asır geçse de ilk günkü aşkla, heyecanla, enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim bu millete sözümüz var. Türkiye bu yüzyıla damgasını vurana kadar aralıksız çalışmaya, üretmeye, şehirlerimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yatırımın, üretimin, istihdamın ve sosyal adaletin güçlendiği Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Işıkhan, bu vesileyle Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'a, Bartın için Ankara'da gayretle çalışan Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'a ve teşkilatın tüm mensuplarına teşekkür etti.

Programın ardından Bakan Işıkhan, Bartın Sanayi ve Ticaret Odasına ziyaret gerçekleştirdi.