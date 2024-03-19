Bakan Işıkhan, Adıyaman'da AK Parti teşkilatıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzede konutlarının kura çekimi sonrası AK Parti Adıyaman Teşkilatıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak katıldığı toplu konut kura çekimi sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan özel bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Geleneksel İftar programına katıldı. Burada iftar öncesi salondaki teşkilat üyelerine seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Milletimizin bizleri vazifeye layık gördüğü ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 'Yaptık, oldu' anlayışıyla değil, 'Nasıl daha iyisini yapabiliriz?' yaklaşımıyla çalışıyor ve milletimize hizmet ediyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz derler, bizler de yorulmuyoruz, durmuyoruz. Biz, sizlerle birlikte el ele verip ülkemizi ve şehirlerimizi daha ileriye götürmeye odaklanmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Adıyaman'ın büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Hepimizi derinden yaralayan o günün üzerinden 1 yıl geçti. Ancak hala acımız taze. Ben buradan tekrar yakınlarını, ailelerini yitiren, bizzat o anı yaşayan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen tüm vatandaşlarımıza kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum, sabır ve baş sağlığı diliyorum. Biz 1 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde, 11 ilimizin tamamında yıkılan evlerimizi, hastanelerimizi yeniden yapmaya başladık. Bugün, sadece Adıyaman'da 5 bin 418 konutun, 11 ilde de 30 bin 697 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Bundan sonra da her ay ortalama 20 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

"Dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, "Bu çalışmalar, Türkiye'nin AK Parti ile ne kadar ivedilikle aksiyon alabildiğinin bir göstergesi. Değerli hemşehrilerim, birçok insan maalesef çok farkında değil ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye çok değişti. Gerek ekonomisiyle, gerek yerli ve milli kalkınma hamleleriyle, gerek dünyadaki gücü ile, gerek insan hak ve hürriyetleri, özgürlükler konusunda daha önce hayal edilemeyen noktalara gelindi. AK Parti tabanı en geniş siyasi partidir, Türkiye'nin çeşitliliğine hitap eden, kapsayıcı, bütünleştirici, hiçbir kesimi dışlamayan bir partidir. AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu da bu kapsamda tüm kesimleri yönetimin merkezine alan herkesin devlette kendini hissettiği, devleti benimsediği, aidiyetini artırdığı bir vizyon. Belirli ideolojilere takılıp kalmıyoruz, milletin huzuru ve mutluluğundan başka kırmızıçizgimiz yok. Türkiye'yi büyütmek ve tarihine yakışır bir şekilde yeniden dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmekten başka misyonumuz yok. Bizler, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefleri çok iyi algılamalı ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gece-gündüz demeden çalışmalıyız" diye konuştu. - ADIYAMAN