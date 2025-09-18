Bakan Güler: 'Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Bayburt'ta 4 bin kişilik modern spor kompleksinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Güler, güçlü bir Türkiye'yi gençlere emanet etmek istediklerini belirterek, "Başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Genç Osman Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı spor salonunun açılış töreni, Bayburt barlarının oynanmasıyla başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak konuşma yaptı.

"4 bin kapasitesiyle çok özel bir tesis"

Bayburt'un özel bir gün yaşadığına dikkat çeken Bakan Bak, "Bu spor kompleksi, 4 bin kapasitesiyle ve alt spor salonlarıyla, yardımcı bölümleriyle beraber gerçekten çok özel bir tesis. Biz bu tesisin Bayburt'un gençlerine, çocuklarına, ailelerine ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın 4 bin kişilik salon emrini yerine getirdik"

Başta bin 500 kişilik spor salonu yapmayı planladıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapasitenin artırıldığını belirten Bakan Bak, "Bayburt'un nüfusuna oranla biz bin 500 kişilik bir salon yapmayı planlamıştık. Cumhurbaşkanımız, 'Bayburt daha fazlasını hak ediyor, 4 bin kişilik salon yapacaksın' dedi. Biz de emirlerini yerine getirdik. Bayburt'a bu tesis hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Türkiye büyük yatırım ve atılım içerisinde"

Bakan Bak, ülke genelinde gençlere yönelik yapılan yatırımlara değinerek, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde 12 milyon insanımıza, çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bugün 1 milyon yatak kapasitesi demek, Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusunu barındırmak demek. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Türkiye gençlerine verdiği yatırımlarla, gençlik merkezleriyle, genç ofisleriyle, tesisleriyle beraber büyük bir yatırım ve atılım içerisinde. Bayburt'umuza da tesislerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Modern tesis Bayburt'a en iyi imkanları sunuyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tesisin modern imkanlarından bahsederek, "Modern teknolojiye dayalı spor kompleksimiz, 4 bin kişilik seyirci kapasitesi, FİBA onaylı basketbol ve voleybol sahaları, koşu salonları ve bireysel spor alanlarıyla, başta gençlerimiz olmak üzere Bayburt'a ve buraya gelecek tüm sporcularımıza en iyi imkanları sunacak bir merkez olmuştur" dedi.

"Bayburt, sporun kalbinin attığı merkez olacak"

Bakan Güler, Bayburt'un yatırımlarla daha güçlü bir şehir olacağını vurgulayarak, "Bayburt bu yatırımla artık sadece sporcular yetiştiren bir şehir değil, aynı zamanda sporun kalbinin attığı bir merkez haline geliyor. Bayburt'un her alanda daha güçlü bir şehir olması için el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye'yi gençlere emanet edeceğiz"

Güler, konuşmasında güçlü Türkiye vizyonuna değinerek, "Yıllardır enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasını bitirerek şehirlerimizi kalkındırmak, ülkemizi huzura ve refaha taşımak ve çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur. Şüphesiz bu kutlu hedefe yürürken, terörsüz bir Türkiye önemli kilometre taşlarından biri olacaktır" dedi.

"Hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz"

Terörle mücadele konusunda net mesaj veren Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda farklı isimler altında faaliyet gösteren PKK'nın tüm uzantıları bir an önce koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidirler. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek spor kompleksinin açılışı gerçekleştirildi. Bakanlar, spor salonunu gezerek, incelemelerde bulundu ve salonda yapılan gösterileri izledi. Bakan Bak ve protokol üyelerinin basketbol takımıyla oynadığı maç ise renkli görüntülere sahne oldu. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT