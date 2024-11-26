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Bakan Güler'e CHP'li vekillerden "teğmen" protestosu

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Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi için Komisyon'a gelen Bakan Yaşar Güler'in tokalaşmak üzere CHP'lilerin yanına geldiği sırada CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkın. Teğmenlerimize sahip çıkın." dedi. Bakan Güler ise vekillere "Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin" yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN "TEĞMEN" PROTESTOSU

Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, sıralarına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tokalaşmak üzere CHP sıralarına geldiği sırada CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkın. Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz." dedi. Güler ise "Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin." diye karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

TEĞMENLER NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" YDK'ya sevk edildiğini söyledi.

Disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtildi.

Bakanlık kaynakları işlem yapılan personel sayısının 10'un altında olduğunu söyledi. Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz" dedi.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğu ancak izin verilmediği ifade edildi. Disipline konu olan yeminin ilk kez 29 Ocak 1999'da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği ve 29 Mart 2023'te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.

Bakan Güler'e CHP'li vekillerden
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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