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Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cibutili mevkidaşı Mohamed'i Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cibutili mevkidaşı Mohamed'i Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından, Cibuti Savunma Bakanı Mohamed, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Mohamed, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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