Bakan Göktaş: Kadınların emeği Türkiye Yüzyılı'nın en büyük güç kaynağı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi ile Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu tarafından düzenlenen 'Akdeniz'de İlham Veren Kadınlar, 4T: Tarım Turizm ve Ticaret' adlı etkinliğe katıldı. Tarım, turizm, ticaret ve teknoloji alanlarında değer üreten kadınların başarı hikayeleri, iş dünyasında ilham veren deneyimlerinin ele alındığı etkinlik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, küresel ekonominin yeni bir döneme geçtiğini vurguladı. Üretim dinamiklerinin yeniden şekillendiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "İş dünyasının çok yönlü değişimlerden geçtiği yeni bir zaman dilimindeyiz. İhtiyaçların, fırsatların, talep ve beklentilerin dönüştüğü bir gidişatın içindeyiz. Dijitalleşme hakimiyet alanını günden güne genişletiyor. Büyük veri, iletişim teknolojileri, yapay zeka modelleri ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ekonomi ve topluma yeni ufuklar açıyor. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, 2030 yılına kadar dünya genelinde 170 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkması bekleniyor. Bu göstergeler, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir değişimin habercisi" diye konuştu.

'KADINLARIN GÜÇLENDİĞİ YERDE YEREL KALKINMA HIZ KAZANIR'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta üstlendiği roller, ülke için stratejik bir değer anlamına gelir. Çünkü her biri, aileden iş dünyasına uzanan geniş bir etki alanıyla ekonominin üretim gücüne yön veren en önemli aktörlerdir. ve kadınların güçlendiği yerde sadece ekonomik büyüme olmaz. Aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır ve toplumsal dayanışma güç kazanır. Girişimcilik ekosistemine katılmalarıyla, kendi hayatının sınırlarını aşarak çevrelerine katkı sunarlar. Üretim üzerine düşünmeleri, kalkınma yolculuğuna yeni bir fikir, yeni bir bakış ve yeni bir imkan kazandırır. Emeği görünür olan, emeği takdir edilen her kadın, bir kız çocuğunun hayallerine cesaret olur, umutlarına kanat olur. ve en önemlisi hayallerini gerçeğe dönüştüren her kadın, değişimin ve ilerlemenin öncüsü haline gelir" diye konuştu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, girişimcilik cesaretini destekleyen ve kalkınmadaki öncü rollerini güçlendiren politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini söyledi. Kadınların güçlenmesini yalnızca bir sosyal politika başlığı olarak değil, Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerinden bahseden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü şekilde var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz. Son 24 yılda atılan her adım, hayata geçirilen her politika, başlatılan her proje bu yolculuğun somut bir göstergesidir. Kadın milletvekili oranı şu anda yüzde 20'ye yakın. Bizce yeterli değil daha da artırılabilir. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu kararlı yürüyüşü sahaya dokunan hedeflerle destekliyoruz" dedi.

Kadınların istihdamda, girişimcilikte, dijital ekonomide ve yenilikçi sektörlerde daha fazla yer almasını destekleyen projeler hayata geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ile kadınları Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün bir parçası haline getiriyoruz. 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programıyla fikirlerin değere, değerin marka hikayelerine dönüştüğü bir girişimcilik zemini sunuyoruz. 1366 kadın kooperatifini; kadın emeğini yerel kalkınmaya ve sürdürülebilir gelire taşıyan güçlü yapılar olarak destekliyoruz. Bu kapsamda eğitim, dijital beceri, teknolojiye erişim, mentörlük, pazara açılma, finansmana erişim hizmetleri sunuyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile eğitimde ve istihdamda yer almayan genç kadınların kendi geleceklerini güvenle inşa edebilecekleri imkanlar sağlıyoruz. Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programıyla, daha fazla kadın STEM alanında yer almasını teşvik ediyoruz. 2025 Aile Yılı, bu anlamda kadınların girişimcilik potansiyelini ve karar alma süreçlerindeki varlığını daha da güçlendirdiğimiz bir dönem oldu."

'HER ALANDA ETKİLİ ADIMLAR ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Kadınların istihdama katılımını desteklerken, iş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren adımlar attıklarını dile getiren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da elde ettiğimiz kazanımları yeni hedeflerle büyütecek, istihdamdan girişimciliğe, sosyal hayattan karar alma süreçlerine kadar her alanda etkili adımlar atmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin neresinde olursa olsun, kadın emeğini gönüllere işleyeceğiz. Kadınların fikirlerine, yine kadın eliyle hayat vereceğiz. Yeni başarıları, yeni kazanımları sizlerin gayretiyle yükselteceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; kadınların dokunduğu her alana nitelik, emek ve zarafet katması bizlere güç veriyor, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor" diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, dernek olarak 14 bin üye şirketle yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi. 330 civarında iş kadını üyeleri olduğunu anlatan Özdemir, çalışmaları hakkında bilgi verdi. MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkanı Ayşe Akgül Can, kadınların iş dünyasındaki önemli rolünü anlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kadınların iş ahlakı, düzen, tertip olarak iş dünyasında fark yarattığını dile getirdi. Vali Şahin, kadınların iş dünyasına daha fazla dahil olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı