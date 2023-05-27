Bakan Dönmez 'Reis'e Vefa Buluşması'na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin düzenlediği 'Reis'e Vefa Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla salona bağlanarak konuştu.

'REİS'E VEFA BULUŞMASI'NA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin düzenlediği 'Reis'e Vefa Buluşması'na katıldı. Şehit Anıl Gür Spor Salonu'ndaki buluşmada, Bakan Dönmez'in yanı sıra AK Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ile partililer yer aldı.

Esenler'de muhteşem bir miting yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Yarın inanıyorum ki Beykoz'da da aynı şekilde muhteşem bir miting yaparak artık finali göğüsleyeceğiz. Sizlerden büyük destek bekliyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" İfadelerini kullandı.

Engin ÖZMEN- Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,