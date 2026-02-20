Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta

'GÖNÜL BAĞIMIZ DEVAM EDİYOR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki konuşmasında, "Görevi devraldıktan sonra resmi olarak ilk il ziyaretimi Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriyorum. Kahramanmaraş'ta olmanın benim açımdan farklı önemi daha var. 6 Şubat merkezli depremlerden sonra ilk gün itibarıyla ben de Afşin'de 2 ay süreyle görev yapmıştım. Dolayısıyla gönül bağımız devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçip, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Depremin ardından Afşin ilçesine koordinatör vali olarak atandığını söyleyen Bakan Çiftçi, konuşmasında, "Görevi devraldıktan sonra da aradan 1 hafta geçtikten sonra da resmi olarak ilk il ziyaretimi Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriyorum. Kahramanmaraş'ta olmanın benim açımdan bir farklı önemi daha var. 6 Şubat merkezli depremlerden sonra ilk gün itibarıyla ben de Kahramanmaraş'ın ilçesi Afşin'de 2 ay süreyle görev yapmıştım. Dolayısıyla o günden bugüne kadar Afşin'le olan, Maraş'la olan gönül bağımız devam ediyor. Zaman zaman da Valiliğim döneminde gelip gittim. Bugün burada bulunmak benim için ayrı bir önem arz ediyor" dedi.

KAHRAMANMARAŞ İÇİN SEFERBERLİK

Ramazan ayının ilk cumasını kentte yaşamanın huzurunu hissettiğini söyleyen Bakan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Kahramanmaraş'a kahramanlık madalyası ve beratının takdim edildiğini belirtti. Kentin değerlerinin, şehrin ruhunu ve kimliğini oluşturduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu nedenle Kahramanmaraş, hem direnişi hem medeniyeti birlikte yaşayan, hem kılıcı hem de kalemi aynı onurla kuşanmış bir şehirdir" dedi.

Bakan Çiftçi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşananlar ve çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Devletimiz felaketin ilk anından itibaren Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir seferberlik başlatmıştır. Barınma ve konut çalışmaları kapsamında il ve ilçe merkezlerinde 52 bin 575 konut, kırsalda 15 bin 615 köy evi, toplamda ise 68 bin 190 konutun kurası çekilmiş, ayrıca 5 bin 766 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmek üzere belirlenmiştir. Nakdi destekler ve sosyal yardımlar kapsamında da 49 bin 609 haneye toplam 6 milyar 140 milyon lira kira yardımı yapılmıştır. 252 bin 555 haneye 10 bin liralık destek ödemesi, 93 bin 611 haneye taşınma yardımı, yakınlarını kaybeden ailelere yapılan ödemeler ve diğer desteklerle birlikte geniş kapsamlı bir nakdi yardım da sağlanmıştır. Bütün bu çalışmalar için yıkım, enkaz kaldırma, barınma, sosyal destekler ve acil ihtiyaçlar dahil Kahramanmaraş'a 19 milyar lira kamu kaynağı transfer edilmiştir. Bugüne kadar Türkiye genelinde afet yönetimi ve karar destek sistemi uygulaması ile düzenlenen 10 büyük kura töreninde toplam 367 bin 995 konut, kırsalda 65 bin 672 köy evi, 21 bin 690 iş yeri yani toplam olarak kümülatif olarak da 455 bin 357 bağımsız bölüm hak sahibi kardeşlerimize teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'DEPREM 120 BİN KİLOMETRELİK ALANI ETKİLEDİ'

Bakan Çiftçi, açıklamasında ayrıca, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen bu depremler hayatları, hatıraları ve umutları da enkaz altında bıraktı. Kahramanmaraş merkezli bu büyük sarsıntı 7'si büyükşehir olmak üzere toplam 11 ilimizin 120 bin kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı. 10 binlerce insanımızı toprağa verdik, bu büyük depremde. Sadece Kahramanmaraş'ta 13 bine yakın insanımızı kaybettik. Depremde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Bakan Çiftçi, depremden sonra kentin yeniden ayağa kaldırılmasına yoğun emek verildiğine de işaret ederek, "Sahada gördüğümüz tablonun umut verici olduğunu gördüm. Çünkü büyük depremden sonra, 3 hafta sonra Maraş'a geldiğimde gördüğüm tablo beni son derece ürkütmüştü. Ama şu anda görüyorum ki şehrimiz büyük ölçüde toparlanmış. Her taraf bir şantiye halini almış. İnşallah kısa süre içerisinde de bütün inşaatlar bitip tekrar eski günlere kavuşmanın ümidini yaşıyoruz. Bunun olacağını da görüyoruz, çünkü devletimiz, milletimiz güçlü. Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Türkiye'miz güçlü. Memleketimiz Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde kararlı ve bu deprem yaralarını sararken bile yine biz büyük ülke olmanın her zaman avantajlarını yaşıyoruz, görüyoruz. Milletimiz, devletimiz nice badireler atlattı. Nice kötü günler yaşadı ama hepsinde de Allah'ın izniyle devletimizin, milletimizin kaynaşmasıyla o zor günleri de hep beraber üstesinden geldiğimizi görüyoruz. İnşallah bu zor günler de geride kalacak" diye konuştu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı