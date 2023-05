Bakan Çavuşoğlu: "Karşımızda yerli ve milli bir muhalefet yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

-"Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz"

-" Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor"

-"Kendi seçmenini görmezlikten gelerek tüm politikalarını ajansların tavsiyesi ile algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken, onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Antalya'da görev yapan gazetecilerle kent merkezindeki bir otelde düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Çavuşoğlu, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Turgut Özal Spor Salonu yanındaki düzenleyeceği mitinge davet etti.

14 Mayıs seçilerine sayılı gün kaldığını belirterek, Antalya'da ilçe ilçe gönülden gönüle çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Antalya'yı hiçbir zaman unutmadıklarını ve hizmet etme gayreti içinde olduklarının ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemizin asırlık sorunlarını bir bir çözerek 81 ili yeniden inşa ettik. 21 yıldır yatırım be serlerle demokrasi kalkınma hamleleriyle c yeni yüzyılına hazırladık. Antalya'da 'er alanda hizmet aldığımız projelerle şehrin kalkınmasını sağladık. 21 yılda Antalya'ya 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptık. Her ilçemizde modern kamu binaları kazandırdık. TOKİ eliyle 6bin 839 konutu hemşerilerimize teslim etti. 7 bin 750 konutu da teslim edeceğiz" diye konuştu.

Antalya'ya bir çok ilki yaşattıklarını belirten Çavuşoğlu, " 2008'de Antalya'yı doğalgaz ile tanıştırdık. Doğalgazın ulaşmadığın ilçeler içinde çalışmalar yapıyoruz. 14 öğrenci yurdu, 135 spor tesisi, 8 gençlik merkezini ilimize kazandırdık. 2 bin 764 olan öğrenci yurdu yatak kapasitesini bugün 21 870'e çıkardık. İki futbol kulübümüz var. Her ikisini de modern stadyumlar yaptık. Şehrimize, ilçelerimize spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üniversite sayısı 7'ye çıkıyor"

Turist sayısı bakımından dünyada 3. sıraya yükseldiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "2002'de 4 milyon turist Antalya'ya gelirken son dönemde 15 milyon 208 bin turist ile rekor kırdık. Daha fazla turist başına gelir almalıyız. Antalya Diplomasinin merkezi haline geldi. Dünya Antalya'da konuşuluyor, tüm dünya Antalya'yı konuşuyor. 13 farklı etkinlik yaparak Antalya ismini zirveye taşıdık. Eğitim olmazsa hiçbir şey değer kazanmaz. Bin 270 eğitim kurumunu, 342 spor salonunu Antalya'ya kazandırdık. Bu yılda 103 eğitim tesisi, bin 492 dersliği öğrencilerin hizmetine sunacağız. Üniversite sayımızı beşe çıkardık. Manavgat ve Kepez'e kazandıracağımız üniversitelerle bunu 7'ye çıkartacağız, ama hedefimiz 10 olacak" ifadelerine yer verdi.

"Demirköprü Tüneli açılıyor"

Antalya'nın artık bir sağlık merkezi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, " Antalya Şehir Hastanesi'nin yüzde 80'i tamamlandı, kısa süre sonra hizmete açılacak. Bu yatırımlar Antalya'ya şifa sunarken, ilimize geçen sene 4 milyar dolar kazandırdı, kentin bunda katkısı var. Çalıştık üretiyoruz, ürettikçe kazanıyoruz. Antalya'da ihracatımız 2.75 milyar dolara yükseldi. 4.4 milyar çiftçiye destek sağladık. 2022'de tarımsal ihracat Antalya'da 764 milyon doların üzerine çıktı. İhracatın önündeki taşıma engellerini kaldırıyoruz. 2022 sonu ile 26.5 kilometre 21 adet tüneli şehrimize kazandırdık. Çarşamba günü Demirkapı Tünelini açacağız. 4 dakikada geçecek konforlu ve sürüş imkanı sağlayacağız. Manavgat Beydiğin'den Beyşehir'e çıkan bir güzergah olacak" diye konuştu.

Antalya'da havalimanlarına yılda 32 milyon yolcu indiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, bu kapasiteyi yeni yatırımlarla 80 milyona çıkardıklarını kaydetti.

"Alanya-Antalya raylı sistem"

Antalya'yı iki farklı güzergahla hızlı trenle buluşturacaklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, " Etüt çalışmalarında sona geldik. Eskişehir ve Kayseri güzergahında yüzde 90'ı bitti. Antalya-Alanya ölüm yoluydu. Yüzde 40 bitti, şimdi yüzde 60'ı bitti. Ama yetmiyor. Alanya-Antalya otobanının ihalesini 26 Haziran'da yapacağız. Alanya, Antalya arasında bir de raylı sistemden bahsettik. Otobana paralel olarak bir raylı sistem hattını hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Türkiye'nin artık küresel bir güç olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, " Ukrayna-Rusya Dışişleri Bakanları, arabulucuğumuz sonrasında ilk kez Antalya'ya bir araya geldi. Tahıl koridoru, esir değişimi Türkiye olmazsa yapılamazdı. Ülkemiz savaşın etkilerinden ve yaptırımlardan uzak tuttuk. Tüm dünyaca önemli adımlardı bunlar. Son 21 yılda ülkemizi imajına katkı sağladık. İslam düşmanlığına en fazla sesini yükselten bir ülke oldu Türkiye. Dünyada 260 temsilciliğe ulaştık. Dijital diplomaside dünyada beşinci sıradayız" dedi.

"Özgürlük vaatleri veriyor"

Girişimci ve insani diplomasi anlayışının Türkiye'yi küresel aktör konumuna getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu," Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor. Sahada gördüğüm bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Antalya'da İYİ partiye oy vermiş milliyetçi hemşerilerimiz, CHP'ye oy vermiş devletçi kardeşlerimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlarla oluşturulan bu çıkar masasından çok rahatsız. Farklı görüşlerde olabilir ama vatansever insanlar. Bir kaç oy alabilmek için sırtını teröristlere Pensilvanya'ya dayayanlarla ittifak yapmalarından vatandaşlarımızın rahatsız ve huzursuz olduğunu gördüm. Kendi seçmenini görmezlikten gelerek tüm politikalarını ajansların tavsiyesi ile algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır. Ajansların algı operasyonlarına alet olduklarını Antalya'da 12 gün zorla söndürdüğümüz yangın çalışmalarımız sırasında gördük. Yangını söndürmek için gece gündüz çalışırken hepsi bir yerlerde ajansların yönlendirmesiyle farklı filimler çekiyorlardı. Ev ev dolaştılar, farklı illerden kadınları getirdikleri bildiri dağıttılar sakın imza atmayın AK Parti iktidarı sizin evlerini yapmayacak, dolandıracaklar dedi. Biz vatandaşların yarasını sararken, bir taraftan da fitne saçanları görünce çok üzülmüştük. Vatandaşlarımız evlerine kavuşamamış olacaktı. Allahtan vatandaşların feraseti sağ duyusu var" diye konuştu.

"Gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecektir"

"Ülkemizin asırlık sorunlarını giderirken Türkiye'yi dünya ile rekabet eden seviyeye çıkartmanın haklı gururun yaşarken onlar her icraatın önüne arkasını bir yalan sığdırıp vatandaşların zihinlerine ket vurmaya çalışıyorlar"diyen Bakan Çavuşoğlu, " Oysa daha iyisini yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yapılanları kötülemenin bu millete de vatanda da bir faydası yok. Milletimiz görüyor ve gereken cevabı 14 Mayıs'ta da verecektir. Türkiye asrın felaketi pandemiye, Ukrayna savaşına etrafındaki iç savaş ve krizlerine rağmen güçlü ve kararlı bir şekilde bölgesinde istikrar şemsiyesini açmaya devam edecektir. AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye'yi 20'inci yüzyıldan, 21'inci yüzyıla taşımıştır. Türkiye 21 yıl öncesindeki Türkiye daha zengin, özgür demokratik, daha sivil ve daha güçlü bir Türkiye'dir. Bambaşka bir Türkiye'yi de hep birlikte inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Antalya'nın önemini bilen bir liderdir. Antalya yapılan her bir yatırımın Türk ekonomisine Türkiye'nin kalkınmasın döndüğün bilen liderdir. 14 Mayıs günü yine hep birlikte Türkiye Yüzyılı için cumhurbaşkanımız ve Cumhur ittifakımıza en büyük desteği Antalya'dan verecektir" açıklamalarında bulundu.

"Birinci parti çıkacağız"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, göreve geldiklerinin üçüncü ayında olduklarını belirterek, adaylar ile başarılı bir saha çalışması yürüttüklerini söyledi.

Çatin, "Partimiz her zaman olduğu gibi 19 ilçede başarılı güçlü şekilde ilk parti çıkacaktır. Hedefimizi daha önce aldığımız milletvekili sayısını daha fazla vekil çıkartmaktır. Bunu başaracak olan kadro bizde var. Adaylarımızı bölgenin tamamına hitap ediyor. En iyi liste, en iyi kadro bizdedir. 14 Mayıs demokrasi bayramından zaferle çıkacağız" dedi.

Toplantıya, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.