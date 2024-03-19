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Bakan Bayraktar İliç'teki Maden Sahasında İncelemelerde Bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir durum olmadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının olduğu maden sahasında incelemelerde bulunarak, "İliç'te halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek, çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur" dedi.

Bakan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu ile toprak altında kalan işçilerin aileleriyle birlikte, göçük altındaki 9 işçiye ulaşılması için devam eden çalışmaları yerinde takip ederek, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler aldılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç'ten sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Burada gazetecilere bir açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"13 şubat tarihinde İliç'te meydana gelen maden kazası nedeniyle aslında o gün bugündür Erzincan'dayız. Tabi İliç'teydik. İliç'te çok yoğun bir çalışma içerisindeydik. Hala devam ediyoruz bu çalışmalarımıza. İliç'te hem çalışmaları yerinde tespit etmek hem de toprak altında olan işçilerin aileleriyle bir araya gelmek için buraya geldim. Bu vesileyle aslında 36 gündür Erzincan'dayız ama Valiliğimizi ilk kez ziyaret etmek mümkün oldu.

İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz bayrama kalmadan, özellikle bu 9 ailemize bekledikleri toprak altında kalanları bulmak. Bunun için yoğun bir gayret devam ediyor. Mevsim artık biraz yağışlı mevsime döndü. Dolayısıyla yağışa rağmen bütün çalışmalar devam etmekte. Emniyetten taviz vermeden bu çerçevede kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Biz netice alacağımıza inanıyoruz. Bunun yanı sıra çevreyle alakalı ölçümlerimizde aralıksız devam ediyor. Bütün düzenli ölçümler yapılıyor. Şu ana kadar halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek herhangi bir, çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur. Bunu da kamuoyuna bildirmek istiyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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