Bakan Bayraktar, göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında çalışmaları yerinde inceleyerek göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu ve Milletvekili Süleyman Karaman'la birlikte İliç ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutlayan Bakan Bayraktar daha sonra göçük altında kalan işçileri bulmak için maden sahasında devam eden çalışmaları işçilerin aileleriyle birlikte yerinde takip ederek, bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, İliç'teki madende göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret ederek, işçileri bulmak için aralıksız olarak devam eden çalışmalarda gelinen son durum hakkında ailelere bilgi verdi. - ERZİNCAN