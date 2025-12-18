2026 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda

BAKAN BAYRAKTAR: EGE VE AKDENİZ'DE ELEKTRİK TÜKETİMLERİ DAHA YÜKSEK

Genel Kurul'da bütçe teklifinin 5'inci maddesi üzerine görüşmeler sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Bayraktar, elektrik kullanımıyla ilgili, "Son kaynak tedarik tüketimiyle alakalı bazı değerlendirmeler oldu. Özellikle bazı bölgelerin elektrik kullanımı açısından daha yüksek kullanımı nedeniyle bu durumdan olumsuz etkileneceği ifade edildi. Aslında Ege ve Akdeniz bölgelerindeki iller özellikle klima kullanımı nedeniyle elektrik tüketimleri daha yüksek. Fakat biz Son Kaynak Tedarik Tüketimini (SKTT) belirlerken iller bazında ama özellikle Türkiye genelinde aylık ortalama tüketim değerlerine baktık. Bugün Türkiye'de 42 milyon elektrik abonesi var ama aktif 32 milyon ev var. Türkiye'nin bir aylık tüketimi ortalama yaklaşık 190 ila 200 kilovatsaat arasındadır. Dolayısıyla, yıllık 2 bin 400 kilovatsaatlik bir tüketim var" dedi.

'ABONELERİN YÜZDE 94'Ü DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK'

Geçen yıl yaklaşık 5 bin kilovatsaatlik bir yıllık tüketim belirlediklerini ifade eden Bayraktar, "Yani Türkiye'deki ortalama tüketimin 2 katının üzerindeydi ancak destek grubundan çıkarmıştık ve abonelerimizin sadece yüzde 3'ü bundan etkilenmişti. Bu yıl EPDK'nin aldığı kararla bu oran yüzde 6,5'lara geliyor yani abonelerin yüzde 93,5, 94'ü herhangi bir şekilde destek almaya devam edecek, diğer kısım sadece bunlardan almamış olacak. Antalya ve İzmir'deki tüketim Türkiye ortalamasının biraz üzerinde, 240-250 kilovatsaatlerde olduğunu görüyoruz. Elbette ki abone bazında farklı şeyler olabilir ama Antalya özelinde yine bu rakama dikkat ederek 4 bin kilovatsaati belirledik ama şunu söyleyeyim; buna rağmen tüketimi yüksek olan tüketicilerimizde istisnai grupları tanımladık. Ona rağmen, hali vakti yerinde olmayan, gelir anlamında düşük olup bu desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız SKTT'ye girmiş olsalar bile bir başvuruyla tekrar maddi durumlarını gösterdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek gurubuna devam edebilirler. Yani onların o haklarının baki olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'DOĞAL GAZI YAYGINLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Doğal gazı Türkiye'nin tamamına yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Bakan Bayraktar, "Iğdır'da doğal gaz var, yatırımın yaklaşık yüzde 75'i konutlarda yapılmış durumda ama gitmeyen yerler var. Biz, doğal gazı, bütün ilçelerimize; artık beldelerden talepler gelmeye başladı. İşin, tabii hava kalitesiyle ilgili çok önemli bir boyutu var ama onun yanı sıra, aynı zamanda ciddi bir konfor tarafı var, ücret olarak da desteklediğimiz için vatandaşlarımız tercih ediyorlar. Gidebildiğimiz yerlere boru hattıyla ama gidemediğimiz yerlere de taşıma suretiyle doğal gazı mutlaka götürmeye gayret ediyoruz. Hem Iğdır'da hem Malatya'da gitmediğimiz lokasyonlarla alakalı 26-27 planlamalarımız yapılmış durumda, şirketlerle bu konuda hedefleri ve yatırım programlarını netleştirmiş durumdayız. Özellikle depremden etkilenen lokasyonlarda çok sayıda bina yapıldı ve o altyapı için oralara ehemmiyet verdik ama bu süreçler bitmek üzeredir. Dolayısıyla, doğal gazı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR MERA ARAZİSİNE GÜNEŞ SANTRALİ YAPILAMAZ'

Bakan Bayraktar ayrıca, köylerin içme suları için elektrik ücretlerini desteklediklerini ve il özel idareleriyle birlikte güneş santrali kurulumu işlemlerini sürdürdüklerini dile getirdi. Bakan Bayraktar, tarımsal sulamayla ilgili de "Benzer şekilde, tarımsal sulamada da bu uygulamaları hem DSİ'yle hem de münferit başvurularla güneş enerjisi çözümleriyle yapmaya gayret ediyoruz. Halfeti konusunda şunu söyleyeyim; Türkiye'de hiçbir mutlak tarım arazisine güneş, rüzgar veya herhangi bir yatırım yaptırmıyoruz, benzer şekilde mera için de böyle. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız son derece hassas, hiçbir mera arazisine güneş santrali yapılamaz. Yani aksi bir örneği varsa bunu konuşabiliriz, Tarım Bakanlığımızla da konuşuruz ama özellikle onlar bu konuda çok hassas davranıyorlar. Mera veya tarım arazisine herhangi bir yatırım bu anlamda yapılması söz konusu değil" dedi.