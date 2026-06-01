Bakan Bayraktar: Enerji arz güvenliği için bağlantısallığı artırıyoruz

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 31. Bakü Enerji Forumu'ndaki temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, forum kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Dünya zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle enerji dünyası bundan çok ciddi etkilenmiş durumda. Bölgemizde yaşanan savaşlar, Ukrayna, Rusya savaşı, şimdi İran'da yaşanan hadiseler özellikle enerjiyi ve enerji güvenliğini çok daha ön plana çıkarmış durumda. Onun için burada yine çok büyük bir katılım oldu. Çünkü açıkçası şu anda bütün ülkeler enerji güvenliği, enerjiye erişim bununla alakalı tabii üretici ülkeler daha avantajlı gibi gözüküyor ama onların da ürünlerinin pazara ulaşması çok önem arz ediyor. Bu anlamda Türkiye'yle Azerbaycan'ın örnek iş birliğini özellikle vurgulamaya gayret ettim" dedi.

"Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir iş birliği yapıyor enerjide"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Orada da temel mesajlar Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları gibi projelerle Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir iş birliği yapıyor enerjide. Enerjide uzun dönemli iş birliklerin temelinde aslında üretici ülkeler taşıyıcı ülkelerin ve tüketicilerin dengeli bir şekilde paylaşması yatıyor ve biz bu anlamda güvenilir bir ortak olarak hem Türkiye'nin arz güvenliğini hem de aslında Avrupa'nın arz güvenliğini Azerbaycan'la birlikte önemli katkı yapıyoruz" diye konuştu.

Görüşülen yeni projelere de değinen Bayraktar, "Bugün imza törenine şahitlik yaptığımız Abşeron gazının Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Önemli bir seremoniydi. Tabii biz bu anlaşmaları sürekli Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamakla ilgili yapıyoruz. Bir taraftan da komşularımızla bağlantısallığımızı artırmaya gayret ediyoruz. Yani Avrupa'yla bağlantımızı güçlendirip hem doğalgazla hem elektrikle artırmaya çalışıyoruz. Bir başka proje tabii Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında tesis etmeyi düşündüğümüz ben ona TANAP'ın elektrik versiyonu diyorum. Çünkü TANAP projesi gibi buradaki elektrik kaynaklarını bu sefer gazı değil, elektrik kaynaklarını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürme projesini de inşallah daha yoğun bir şekilde önümüzdeki haftalarda, aylarda duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Türkmen gazının artık Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya gitmesiyle alakalı zamanın geldi"

Orta Asya'daki özellikle Türk Cumhuriyetlerindeki kaynakların Türkiye'ye gelmesine değinen Bayraktar, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın mesajında da vardı, İlham Aliyev de konuşmasında değindiler. Türkmen gazının artık Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya gitmesiyle alakalı zamanın geldiği noktasında bir ifadeleri oldu. Dolayısıyla bu projelerde de bütün mevkidaşlarımız son derece bu konulara ilgililer ve belki zamanlama olarak da artık herkesin evet diyeceği bir zamandayız. Çünkü dediğim gibi şu anda dünyada arz güvenliği işte enerji kaynaklarının erişimle alakalı da çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda Türkiye olarak biz hazırız. Bugüne kadar yaptığımız projeler bugüne kadar oynadığımız ve yaptığımız katkılardan dolayı bunu aynı şekilde tekrar edebiliriz. Geçtiğimiz yıldan bu yana burada işte Nahçıvan boru hattını devreye aldık. Suriye'ye doğal gazı vermeye başladık. Bunlar bunun küçük örnekleri. İnşallah bunu artırarak devam etmeyi hedefliyoruz" dedi. - BAKÜ

