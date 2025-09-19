Bakan Bak: Türkiye hızla bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, '12 Dev Adam'ın milleti ekranın başına topladığını belirterek, "Bunlar yapılan tesislerin ve yatırımların sonuçları. Türk bayrağını finallere taşıyan bu sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız şu anda 16'ncı maçını Hollanda ile oynayacak. Grubunu birinci olarak çıktı. Türkiye, hızla bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor" dedi.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Muş'taki otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terörsüz Türkiye vizyonu için herkese görev düştüğünü söyleyerek, "Vatandaşlar olarak sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, gençlik örgütlerine, bizlere ve hepimize görev düşüyor. Türkiye'nin büyümesini, bölgesinde güçlü, masada sözü dinlenen ve güçlü bir ülke olmasını istiyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önemli adımlar atıyoruz. Bölgede barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin rüzgarlarının esmesini arzu ediyoruz. Bunlar çok önemli adımlar. Bu ülke, geçtiğimiz 40 yılda teröre 2 trilyon dolar gibi bir bedel ödedi. Bunun karşılığında canlarımızı kaybettik, şehitlerimiz var. Tabii onları da incitmeden ve onlarla da diyalog halinde bu süreci yürütmemiz lazım. Çünkü bu ülkenin büyümeye, gelişmeye, teknolojide ön sıralarda olmaya, hızla değişen dijitalleşen dünyada, dijitalleşen ekonomide, yapay zekanın olduğu ortamda bu bölgede büyük adımlar atması gerekiyor. Büyük potansiyelimizi ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.

Bakanlık olarak Muş'ta çeşitli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Bak, saha ve çeşitli yatırımlarla ilgili yeni talep aldıklarını kaydetti. Muş Spor'un 2'nci lige yükseldiğini, burada spora ve atletizme yatkınlık olduğunu dile getiren Bak, şunları söyledi:

"Muş Spor'un, taraftarların ve sivil toplum kuruluşlarının stadın büyütülmesi ve kale arkasındaki tribünün genişletilmesi için talepleri var. Projelerini hazırlıyoruz. Bu noktada gerekli adımlar atarak bu futbol ve spor sevdasını karşılayacak, tribünleri coşkuyla dolduracak taraftarlarına bunu sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu noktada talimatı var. Bu sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanıyoruz. Spor önemli bir dil, ortak bir dil. Herkes spor deyince tribünlerde coşkuyu, heyecanı, paylaşmayı görüyor. Bunu etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Özellikle mottomuz da hep birlikte güçlü Türkiye. Dolayısıyla Türk, Kürt, Laz ve Çerkez'i ile hep beraber kucaklaşarak bu ülkenin dünya çapında önemli işler başarmasını arzu ediyoruz."

GÜÇLÜ TÜRKİYE

AK Parti iktidarlarında ortaya konulan devasa lojistik, ulaştırma, sağlık ve bölgenin teknolojik yatırımları hep beraber gördüklerini kaydeden Bakan Bak, "Türkiye, dünyanın en önemli savunma sanayi yatırımlarına yatırımlarıyla karşı karşıya. Ciddi bir potansiyel ve milli teknoloji hamlesi var. Milli teknoloji hamlesini sürdürüyoruz. Savunma sanayide yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 85'lerin üzerine çıkarmış bir Türkiye var. Kendi çelik kubbesini yapan, çelik kubbesini büyüten, genişleten ve İHA'ları ile dünyada söz sahibi olan bir Türkiye'de var. Dünyada savaş konseptini değiştiren, hava savaş konseptini değiştiren bir Türkiye var. Geçen gençlerimizle beraber Çanakkale'den İstanbul'a TCG Anadolu Gemisi ile geldik. Mühendislik ve teknoloji okuyan 450-500 gencimizle seyahat ettik. Gemide onlara tanıtımlar yaptılar. Her biri heyecanlandı. Her biri neler yapabileceğimizi gördü ve vizyonları daha çok açıldı. Ülkemizin gücüne daha çok inandılar. TCG Anadolu Gemisi'ne sahip olan, kendi tankını yapan, uçağı KAAN'ı yapmaya başlayan, Bayraktar, Akıncı SİHA'ları ve Kızılelma silahlarıyla bölgede güçlü Türkiye imajı ortaya çıkmaktadır. Bunun için de birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. O yüzden sahada vatandaşlarımızı ve STK'ları dinliyoruz" diye konuştu.

SPOR TESİSİ DEVRİMİ

Birlik beraberlik çağrısında bulunan Bakan Bak, "Daha çok sarılmaya, birbirimizle konuşmaya ihtiyacımız var. Gençlerimizin vizyonuna güveniyoruz. Gençlerimize yapılan yatırımlara inanıyoruz. Daha fazla şeyler yapmak istiyoruz. Üniversite sayımızı 208'lere çıkardık. Her ilde üniversite var. Onların barınacak KYK yurtları ve daha modern şartlarda spor yapması için tesisler var. Türkiye, dünyanın en önemli spor tesisleri UEFA standartlarında, FIFA standartlarında stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla ciddi bir spor ve spor tesisi devrimi yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın da sporun içinden gelmesi sebebiyle de onun spor vizyonu ülkemizin önemli bir mesafe katetmesine sebep oluyor" dedi.

TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ

Bakan Bak, basketboldaki başarıya da değinerek, şöyle konuştu:

"12 Dev Adam, milletimizi ekranların karşısına topladı. 12 Dev Adam, grubundaki 5 maçı üst üste kazanarak grup birincisi olarak 16'ya kaldı. Finalde Almanya ile oynadı. Hepimiz ekranların karşısındaydık. Bizleri heyecanlandırdılar. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiler. Hepimiz meydanlara koştuk. Bizleri gururlandırdılar. Yine voleybol kadın milli takımımız aynı şekilde. Tecrübe ve buralara gelmek çok çok önemli. Bunlar yapılan tesislerin ve yatırımların sonuçları. Türk bayrağını finallere taşıyan bu sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız şu anda 16'ncı maçını Hollanda ile oynayacak. Grubunu birinci olarak çıktı. Türkiye hızla bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor."

'ZULME KARŞIYIZ'

Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, güçlü olmasını arzu ettiklerini söyleyen Bak, "Gazze'deki zulme karşıyız. Biliyorsunuz çocuklar uyurken sessiz kalınır. Çocuklar öldürülürken, katledilirken sesini yükselten tek ülke Türkiye, ama bunu takip eden Avrupa ülkeleri de olmaya başladı. Bu çok önemli. Türkiye bu işte liderlik yapıyor. Zalimin karşısında duran lider Recep Tayyip Erdoğan ve bütün halkların, milletlerin bu zalimler karşısında dik durmasına da arkasına dizilmesine de vesile oluyor. İnşallah Birleşmiş Milletler toplantısı çok verimli geçer. İnanıyoruz ki her zaman zalimler kaybedecek, mazlumlar kazanacak ve Türkiye her zaman mazlumların yanında olacak. Bu ülkenin vatandaşları her zaman mazlumun yanında olmuştur ve hep iyilik kazanmıştır. Dolayısıyla bölgemizin ve ülkemizin güçlenmesini istiyoruz. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Bu kaynakların doğru ve ülkenin geleceği için harcanmasını istiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk de toplantıda hazır bulundu.