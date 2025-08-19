Bakan Bak: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde spor tesisi devrimi yaşanmaktadır"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC'de Gençlik ve Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında da tesisler açmaya devam ediyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi. Toplu açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, KKTC Jimnastik Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve diğer spor federasyon başkanları, sporcular ve aileleri de katıldı.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Bakan Bak, "Biz sizi çok seviyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz" dedi. Jimnastik salonunun açılışına değinen Bakan Bak, "Bugün bizim bayramımız. Özellikle jimnastik salonundaki sporcularımız için gerçekten tarihi bir gün. Sporcular yetiştikleri mekanları asla unutmazlar. İşte burası da onların ter döktükleri, kahkaha attıkları, bazen üzüldükleri, bazen sevindikleri dostluklar kazandıkları birer okul" ifadelerini kullandı.

Bak, jimnastiğin sporun en temel branşı olduğunu kaydederek, "İyi bir sporcu olmak istiyorsanız mutlaka jimnastikle başlamanız gerekiyor. Bu da güzel bir çalışma. Değerli Federasyon Başkanı Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. Onun hedefi 10 bin sporcuya ulaşmak. Daha başka salonlar da istiyor, yakışır. Onun için çok çalışacağız hep beraber" dedi.

"Spor demek sevgi, disiplin, özgüven"

Bakan Bak, sporun değerlerine işaret ederek "İçimizde sevgi olmalı. Vatanımızı sevmeliyiz. Başarılı olmak için çalışmalıyız. Bayrağımızı sevmeliyiz. Annemizi, babamızı sevmeliyiz. Ülkemizi sevmeliyiz. O yüzden spor demek sevgi demek, disiplin demek, yaşam tarzı demek, özgüven kazanmak demek" ifadesini kullandı.

"Lütfen çocuklarınızı spora getirmeye gayret edin"

Ailelere çağrıda bulunan Bak, sporun çocukların gelişimi için önemine değinerek "Çocuklarımızın özgüven kazanmasını istiyorsanız, hayatta başarılı olmasını istiyorsanız, sağlıklı olmasını istiyorsanız spora, spor tesislerine götüreceksiniz. Onlar burada paylaşmayı, arkadaşlığı, arkadaşına destek olmayı, takım ruhunu, her şeyi kazanıyorlar. O yüzden burası çok önemli. Lütfen çocuklarınızı spora getirmeye gayret edin"

Bakan Bak, "Spor özellikle çocuklarınızın bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli. Çocuklarımızı, başta dijital bağımlılık, uyuşturucu, kötü alışkanlıklar olmak üzere bu tip bağımlılıklardan uzak tutması açısından çok önemli" dedi.

"Sporun birleştirici gücünü yaşamalıyız"

Bakan Bak, sporun toplumsal etkisine de dikkat çekerek "Bir evde başarılı bir sporcu var. Herkes onu çok seviyor, madalyalar kazanıyor. Bir de yan apartmanda uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Annesine baskı yapıyor, para istiyor, çevresine rahatsızlık veriyor. O yüzden herkesi spora davet ediyoruz. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.

"KKTC'de spor tesisi devrimi yaşanıyor"

KKTC'de spor yatırımlarına dikkat çeken Bak, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında da tesisler açmaya devam ediyoruz. Buraya geliyoruz, burada da yapmaya devam ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok seviyoruz" dedi. - LEFKOŞA