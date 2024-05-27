MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığına karşı adli müracaat yapacak

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mhp ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda yurt içinden veya yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle Ankara Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Ardından açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, ülkücü olmanın ve ülkücü kalmanın zor olduğu bir zamanda olduklarını belirterek, "Ülkücü görünen, ülkücülükten geçinen, ülkücülüğü meslek edinen muhterislerin kirli oyunlarını da teker teker bozuyoruz. Geçmişte ülkücü şehitlerimizin dökülen kanlarında ağır vebali bulunan malum çevrelerin bugünlerde strateji değiştirip içimizi karıştırmaya, aramıza sızmaya, hatta varlığımızı kundaklamaya teşebbüs etmelerini hayretle, nefretle ve dikkatle takip ediyoruz. Dünün ülkücü katillerinin dönüp dolaşıp sözde ülkücü savunması yapması tam bir yutturmacadır. Yeni yüzyılda, ülkemizin huzur, barış ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması adına, maskelenmiş menfur yüzlerin deşifresi amacıyla, bunun yanı sıra elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu açıklıyorum" diye konuştu.

"Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz"

"Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yurt içinden veya yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Münafık tezgahların, müşrik planların, melun ve maske takmış Komünist taktiklerin kutlu davamız etrafında döşemeyi amaçladığı nifak ve fesat mayınları, yakında bizatihi faillerini patlatacak, hepsini birden rezil rüsva edecektir. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, bilirkişilik taslayan, istismar ve ihanet şantiyesini ufkumuzun aydınlığına kurmak için adeta mekik dokuyan kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyor ve onların bu acısını daha da şiddetlendirmek amacıyla bir çalışıyorsak bundan sonra bin çalışacağımızın ihlal edilmeyecek sözünü veriyorum."

"Bizim için imkansız diye bir şey yoktur"

Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak isteyenlerin olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli, "Terör örgütünün siyasi uzantısına yönelik milli tepkimizi zayıflatmak, sorgulatmak ve soğutmak maksadıyla bir senaryo kapsamında üzerimize gelenlerin, gürültü çıkaranların, yumuşak karnımızı yoklayanların, dış bağlantılı ajanlarla işbirliği halinde Türk düşmanlarına taşeronluk yapanların alayını birden şehitlerimizden aldığımız ilhamla her seviyede karşılayıp paramparça etmek ecdadımıza, tarihimize ve milletimize hayat, haysiyet ve nimet borcumuzdur. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Bunu teyit ve tescil eden aziz şehitlerimizdir" dedi.

"Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk devletinin son siperidir"

Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son burcu olduğunu söyleyen Bahçeli, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket, derin stratejik çatışmaların yaşandığı küresel yangın yerinde Türk devletinin son siperidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, en ağır bedelleri ödemiş bir kutlu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son umududur. Kendimize güveniyor, milletimize inanıyor, tarihten ilhamımızı alıyoruz. Ecdadımız başardı, biz de yapar, biz de başarırız. Allah var, gam yoktur. Türk milleti var, karamsarlık yoktur. Şehitlerimiz var, davamız, vatanımız ve milletimiz bakidir" dedi. - ANKARA