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MHP'den A Milli Takıma Dünya Kupası marşı

MHP'den A Milli Takıma Dünya Kupası marşı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı için ülkücü sanatçılara hazırlattığı özel marşı TBMM grup toplantısında duyurdu ve dinletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı için özel bir marş hazırlandığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Toplantı çerçevesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye çıkan Bahçeli, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için kendi isteği üzerine marş hazırlandığını duyurdu.

Milli takımın dünya futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmasının Türkiye adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bahçeli, milli takım için özel olarak hazırlanan marşı partililere ve kamuoyuna dinletti.

Konuşmasında daha önce hazırlanan çeşitli marşlara da değinen Bahçeli, milli takımın turnuvaya uğurlanması için farklı çevrelerin çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ancak kendisinin daha farklı bir çalışma yapılmasını istediğini ifade eden Bahçeli, ülkücü sanatçılarla görüştüğünü ve yeni bir marş hazırlanmasını talep ettiğini söyledi.

Bahçeli, "Türk milli takımının ABD'de Dünya Kupası'na katılması münasebetiyle birçok çevre bazı marş çalışmalarına yönelmişti. Geçmişte söylenen eserlerin tekrar edilmesi düşünülüyordu. Böyle bir dönemde ülkücü hassasiyetini gözeterek sanatçılarımızdan rica ettim ve bir marş hazırlamalarını istedim" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan eserin kısa sürede ortaya çıktığını belirterek marşta emeği geçen sanatçılara teşekkür eden Bahçeli, "Bu eseri Türkiye duysun istedim. Marşın hazırlanmasında emeği geçen sanatçılarımızı tebrik ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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