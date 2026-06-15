BAE: "İyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi, bölgesel ve küresel düzeylerde refahı ilerletecektir"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede düşmanlıkların derhal ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesinin, devletlerin egemenliğine ve iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesinin, uluslararası hukuka sıkı bağlılığın ve deniz yollarının korunmasının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndan trafiğin kesintisiz akışının da dahil olduğu uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması, bölgesel ve küresel düzeylerde güvenlik, istikrar ve ekonomik refahı ilerletecektir" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "ABD ile İran arasında bir mutabakat zaptı üzerinde varılan anlaşmaya ilişkin duyuru ışığında; Birleşik Arap Emirlikleri, bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirecek şekilde diyaloğa ve diplomasiye öncelik verilmesinin ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemini teyit etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma hükümlerine tam uyumun önemine vurgu yapılan açıklamada, "Bölgede düşmanlıkların derhal ve kapsamlı şekilde sona erdirilmesinin, devletlerin egemenliğine ve iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesinin, uluslararası hukuka sıkı bağlılığın ve deniz yollarının korunmasının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndan trafiğin kesintisiz akışının da dahil olduğu uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması, bölgesel ve küresel düzeylerde güvenlik, istikrar ve ekonomik refahı ilerletecektir" denildi.

Anlaşmaya katkı sağlayan ülkelere de değinilen açıklamada, "Bakanlık, bu anlaşmaya ulaşılmasına katkıda bulunan ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki diplomatik çabaları ve bu çabaların desteklenmesinde rol oynayan ilgili ülkelerin ve tarafların katkılarını takdir etti. Bakanlık ayrıca, bu ilerlemenin üzerine inşa etmek ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak amacıyla müzakerelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, "Bunun yanı sıra Bakanlık, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde tercih edilen yöntem olarak diyalog ve diplomasiyi teşvik ederken, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan tüm çabalara BAE'nin desteğini yineledi; bunun bölge halklarının çıkarlarına hizmet edeceğini ve kalkınma ile refah fırsatlarını artıracağını belirtti" açıklamasını yaptı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı