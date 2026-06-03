Babacan: 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam şart

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam şarttır. İlk 6 ayda oluşan yüzde 20 enflasyonun sebebi asgari ücretli değildir. Bunun sebebi ülkeyi yönetenlerdir. Asgari ücrete 1 Temmuz'da ara zammı vermemek kul hakkıdır, hak gaspıdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Babacan, bayramda vatandaşın boynunun bükük kaldığını belirterek, "Milyonlarca vatandaşımızın bayram sevinci maalesef gönlünce gerçekleşemedi. Emeklimiz, asgari ücretlimiz yine ince hesaplar yapmak zorunda kaldı. Çalışanlarımız geçim derdini ne yazık ki bir kenara bırakamadı. Esnafımız beklediği hareketliliği göremedi. Kurban pazarlarında satışlar arzu edilen miktarlara ulaşmadı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız arzu ettiği satışı elde edemedi. Dün buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı. Buğdayda artış yüzde 22, arpada yüzde 16. TÜİK'in en son açıkladığı tarımsal girdilerle ilgili enflasyon rakamı yüzde 35. Özetle dünkü taban fiyatı ilanı aslında çiftçimizi enflasyona ezdirmenin ilanıdır. 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam şarttır. İlk 6 ayda oluşan yüzde 20 enflasyonun sebebi asgari ücretli değildir. Bunun sebebi ülkeyi yönetenlerdir. Asgari ücrete 1 Temmuz'da ara zammı vermemek kul hakkıdır, hak gaspıdır. Türkiye'de yoksulluğu azaltmayan, gençlerin işsizlik sorununa hiçbir çözüm üretmeyen, yetersiz, düşük kaliteli, sürdürülebilir olmayan ve sadece bir istatistikten ibaret bir büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İHTİYACI SANDIK İRADESİNE SAYGIDIR'

Babacan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir kararnameyle önce bir üniversite kapatılıyor, iki gün sonra başka bir kararnameyle yeniden açılıyor. Böyle bir sisteme yönetim sistemi denmez. Buna ancak keyfilik, vurdumduymazlık denir. On binlerce insanı ilgilendiren kararlar bir kişinin imzasıyla alınamaz. Ana muhalefet partisiyle ilgili yaşananları hep beraber takip ediyoruz. İlk gün de aynı şeyi söyledik, bugün de söylüyoruz. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez. Türkiye'nin ihtiyacı hukuki güvenliktir. Türkiye'nin ihtiyacı demokratik rekabettir. Türkiye'nin ihtiyacı sandık iradesine saygıdır. Ülkemizde temiz siyasete şiddetle ihtiyaç var. Partiler içinde temiz yönetim, belediyelerde temiz yönetim, merkezi hükümette temiz yönetim. Siyasi partiler, kendi içlerinde etik ilkelerini açıkça belirlemeli ve kendi iç muhakeme sistemlerini oluşturmalıdır. Ülkemizi bu çıkmazdan yine sandıkla, yine siyasetle çıkaracağız. Meşru siyasetle, demokratik siyasetle ve önemlisi de temiz siyasetle çıkaracağız. Bu ülkede temiz siyasetin temsilcisi bizler olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı