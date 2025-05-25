Azerbaycan ve Ukrayna'nın Destek Mesajları

Azerbaycan ve Ukrayna'nın Destek Mesajları
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini yineleyerek insani yardımların önemini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha resmi temaslarda bulunmak üzere geldği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sybiha görüşmede Azerbaycan hükümeti tarafından Ukrayna'ya sağlanan insani yardım için minnettarlığını belirtti. Sybiha özellikle İrpin şehrinde uygulanan projelerin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan ile Ukrayna'nın her zaman birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiği ifade edildi. Ayrıca enerji, yenilenebilir enerji, ulaştırma, ticaret ve tarım gibi alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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