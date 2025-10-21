Haberler

Azerbaycan ve Kazakistan İş Birliğini Güçlendiriyor

Azerbaycan ve Kazakistan İş Birliğini Güçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı basın toplantısında, Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını ve Zengezur Koridoru projesinin potansiyelinden bahsetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği basın açıklamasında " Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında işgalden beri uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı ve bu türden ilk transit kargo, Kazakistan tahılının Ermenistan'a taşınması oldu" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Aliyev ve Tokayev, ikili görüşme ve Azerbaycan-Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi'nin İkinci Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerle ilgili konuşan Aliyev, " Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında işgalden beri uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı ve bu türden ilk transit kargo, Kazakistan tahılının Ermenistan'a taşınması oldu. Bence bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın artık kağıt üzerinde değil, pratikte olduğunun da iyi bir göstergesidir" dedi.

"Zengezur Koridorunun açılışı 2028 yılı sonuna kadar gerçekleşebilir"

Zengezur Koridoru projesinin büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Aliyev, "Azerbaycan'daki tüm karayolu ve demiryolu bağlantıları önümüzdeki yılın ortasına kadar tamamlanacak. Her şeyin diğer ülkelerde de aynı hızla hayata geçirilmesini umuyoruz ve eğer böyle olursa Zengezur Koridorunun açılışı 2028 yılı sonuna kadar gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen başarılarından birinin Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi olduğunu belirten Aliyev, "ABD Başkanı Donald Trump, projeye kendi adını vermiştir ve bu da projenin mutlaka hayata geçirileceğine işaret etmektedir. Böylece Orta Koridor'un bir güzergahı daha açılmış oluyor. Böylelikle Asya'dan Avrupa'ya ve ters yönde, ülkelerimizden geçen yüklerin hacmi kendi içinde artış potansiyeline sahip olacak. Aynı zamanda bu yüklerin kabulü ve gönderilmesi için de daha büyük bir potansiyel oluşacaktır" dedi.

Azerbaycan ve Kazakistan arasında, enerji, sağlık, içişleri, dijital dönüşüm, yapay zeka, yatırım ve ulaştırma gibi birçok alanda 15 adet ortak iş birliği anlaşması imzalandı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.