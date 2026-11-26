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Azerbaycan ve Ermenistan'ın sivil toplum temsilcileri "Barış Köprüsü" girişimi kapsamında 26-27 Kasım tarihlerinde Ermenistan'da geniş kapsamlı ikili yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik diplomatik ve toplumsal temaslar sürüyor. Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre, Azerbaycan ve Ermenistan'ın sivil toplum temsilcileri, 26-27 Kasım tarihlerinde "Barış Köprüsü" girişimi kapsamında bir araya gelecek. Ermenistan'da gerçekleştirilecek görüşmede geniş kapsamlı ikili bir yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Toplantıda, 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington D.C.'de düzenlenen zirvede üzerinde uzlaşılan barış gündeminin ele alınması ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin güçlendirilerek kurumsallaştırılmasına yönelik girişimlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca iki toplum arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra Güney Kafkasya'da sürdürülebilir ekonomik iş birliği, ticaret ve bağlantı güzergahlarının oluşturulmasına ilişkin imkanlar da ele alınacak.

Toplantının gündeminde insani meseleler, gençlere yönelik çalışmalar ve eğitim alanındaki iş birliği konularının da yer alması bekleniyor. Ayrıca iki ülkenin sivil toplum temsilcileri arasında doğrudan ve uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı