Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki operasyonu askeri ataşelere anlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki anti-terör operasyonu hakkında ülkede bulunan askeri ataşelere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, sivil nüfus ve altyapıya zarar verilmediği vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki anti-terör operasyonu hakkında ülkede bulunan askeri ataşelere bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıyı düzenleyen Tümgeneral Mahmudov, sivil nüfusu ve sivil altyapı tesislerini hedef almadıklarını, yalnızca meşru askeri hedeflerin yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak imha edildiğini özellikle vurguladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki yürütülen anti-terör operasyonu hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde akredite olan yabancı askeri ataşeler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine yönelik Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanlığı'nda brifing düzenlendi.

Toplantıda konuşan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Mahmudov, anti-terör operasyonunun amacının, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesindeki büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılması ve Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının onarılması olduğunu belirtti.

Tümgeneral Mahmudov açıklamasında Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve sivil altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak imha edildiğini özellikle vurgulandı.