Azerbaycan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ezelî ve ebedî olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda ilerleyeceğini belirtti.

Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Boraltan Köprü'sünde acılara sebep olan zihniyetin devamına milletimiz 'dur' dedi. Kardeşiz diyorsak, bu zamana göre, duruma göre ya da şartlara göre değişmez. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir" dedi.

Azerbaycan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yabancı misyon şefleri,

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, "Cumhuriyetimiz 23 aylık kısa sürede modern devletçiliğin kurulması bakımından büyük işler başarmıştır. Önemli devlet kuruluşları tesis edilmiş, parlamento, milli ordu kurulmuştur. 200'den çok yasa kabul edilmiş, birçok Avrupa ülkelerinden daha önce Azerbaycan'da kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Her Azerbaycanlı bu şanlı tarihle gurur duyar. Bu yıl aynı zamanda çağdaş Azerbaycan devletinin mimarı olan liderimiz Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılını anıyoruz. O yıllarda Haydar Aliyev tarafından hayata geçirilen birçok faaliyet, bağımsız Azerbaycan devletinin temelinin atılması ile bağlıdır. Bu dönemde ülkemizde sanayi gelişmiş, askeri lise açılarak gelecek milli ordunun temeli atılmış, Azerbaycanlı gençler Sovyetler Birliği'nin önemli eğitim kurumlarına gönderilerek gelecek üçün kadrolar yetiştirilmiştir. Bütün bunlar Haydar Aliyev'in ileri görüşlü politikalarına örnektir. 90'lı yılların başında Azerbaycan savaş içindeydi, ekonomik problemleri vardı ve iç savaşın arifesindeydi. Azerbaycan devletini, bu tarihi sınandan çıkardan yine de lider Haydar Aliyev olmuştur" ifadelerini kullandı.