Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazak mevkidaşı Tokayev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün akşam resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'da temaslarına başladı. Aliyev, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Tokayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Daha sonra iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ticaret, ekonomi, yatırım, tarım ve ulaştırma alanlarında ikili iş birliğini geliştirme fırsatları ele alındı. İki lider ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda Tokayev ile Aliyev'e "Orta Koridoru Geliştirme Projesi" tanıtıldı. Kazakistanlı ve Azerbaycanlı uzmanlar, liderlere koridorun geliştirilmesiyle ilgili sistemli çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çin ile Orta Asya ülkelerini Avrupa ülkelerine bağlayan plan sunuldu

Toplantıda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Asel Janasova, Çin ile Orta Asya ülkelerini Avrupa ülkelerine bağlayan ulaştırma ve lojisitik güzergahını geliştirme planını sundu. Janasova, Çin'den Azerbaycan'a artan yük taşımacılığı hacimlerinin Orta Koridor'un ana itici gücü olduğunu aktarırken, şu anda Çin sınırından Gürcistan'a transit yük taşımacılığının 15-18 gün sürdüğünü ifade etti. 2030 yılına Çin'den Gürcistan'a yük taşımacılığının üç katına çıkabileceğinin tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Liderler, Devletlerarası Yüksek Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık etti

Tokayev ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından Kazakistan ve Azerbaycan Yüksek Devletlerararası Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının gündemini ulaştırma, lojistik, dijitalleşme, yakıt ve enerji sisteminin yanı sıra kültür ve insani alanlarda iş birliği konuları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, konseyin, ikili iş birliğinin tüm yönlerinde uyumlu kararların alınması için etkili bir platform olduğunu belirterek, "Azerbaycan, Kazakistan için özel bir ülke, kardeş devlet. Bizi tarihi köklerimiz, zengin manevi ve kültürel misarımız, benzer zihniyet, olaylara ve durumun gelişimine bakış açımız birleştiriyor. Bu sağlam temel üzerinde çok yönlü iş birliğimizi başarıyla geliştiriyoruz. İlham, sizin ziyaretinize büyük önem veriyorum. Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ve ittifak anlaşmasının 20. yıldönümünde gerçekleştirilmesi sembolik anlam taşıyor. Yıllar içinde aktif siyasi diyalog kurduk, ticari, ekonomik, kültürel ve insani iş birliğinin geliştirilmesi için sağlam hukuki ve sözleşmeye dayalı temel oluşturduk. Bu kapsamlı ve tutarlı çalışma iki ülkenin hakları tarafından tam olarak desteklenmektedir" dedi.

Toplam 15 belge imzalandı

Görüşmelerin sonucunda Kazakistan ve Azerbaycan arasında Stratejik Ortaklık ve Müttefiklik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 20. Yıldönümü dolayısıyla ortak bildiri kabul edildi. Ayrıca enerji, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme, yapay zeka, sanayi güvenliği, sağlık, istatistik, kültür ve insani alanlarda toplam 15 belge imzalandı.

TITR'de taşımacılık yüzde 62 arttı

Cumhurbaşkanı Tokayev ve Cumhurbaşkanı Aliyev, imza töreninin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmede, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru (TITR) dahil olmak üzere büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi konularının ele alındığını aktaran Tokayev, "Geçen yıl bu koridordaki yük taşımacılığı hacmi yüzde 62 artarak 4 milyon 500 bin tona ulaştı. Bu yılın göstergeleri umut verici. Büyüme yüzde 2 oldu. Yabancı ortaklarımızla sözde darboğazların eş zamanlı olarak giderilmesi ve koridor boyunca tek bir uzun vadeli tarifenin belirlenmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu, kuşkusuz verimliliği artıracak, tüm güzergah boyunca kesintisiz tedarik sağlayacak ve planladığımız gibi yük taşımacılığının 10 milyon tona çıkarılmasını sağlayacak" diye konuştu.

"İlişkilerimizin ne kadar yoğun olduğunu açıkça görebiliriz"

Aliyev de Azerbaycan ve Kazakistan halklarını "manevi ve kültürel ortaklara dayalı asırlık dostluk ve kardeşlik bağların birleştirdiğini" söyleyerek, "Bu, devletlerarası ilişkilerimizi inşa ettiğimiz sağlam temeldir. Son 3 yılda 10'dan fazla karşılıklı ziyaretlerin dinamiklerini incelediğimizde, ilişkilerimizin ne kadar yoğun olduğunu açıkça görebiliriz. Her toplantı, her görüşme nihai sonuca odaklanmaktadır. Bugün sektör bakanlarının raporlarını ve geleceğe yönelik planları dinledik. Duyduklarımız memnuniyet verici, çünkü planladığımız her şey yerine getiriliyor. Devletlerarası konseyi çerçevesinde elde edilen sonuçlar ülkelerimize ve halklarımıza çıkar sağlıyor" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK