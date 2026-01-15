Haberler

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyip değerlendirdi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürcan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gürcan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka ve aç bırakma politikası nedeniyle 5 yaşındaki Lana Salih Cuha'nın 8 kiloya kadar düştüğünü gösteren "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde evlatları, eşleri ve yakınlarını kaybeden Filistinli annelerin Anneler Günü'nü acı ve hüzünle karşıladığını gösteren "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

Gürcan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ağit Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarını tercih etti.

Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirme yapan Gürcan, günlük hayatta her şeye tanık olamadıklarını ancak iletişim teknolojileriyle bu tanıklıklarının arttığını dile getirerek, bunu sağlamakta sanatı ve estetiği kullanan fotoğrafçıların önemine değindi.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini dile getiren Gürcan, "Fotoğraf çeken arkadaşlara, sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansına da gösterdiği duyarlılıktan dolayı ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama, 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
