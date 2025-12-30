Haberler

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: Türkiye, yeni bir yıla; tecrübesinden güç alan, hedeflerini net biçimde ortaya koyan ve yolunu kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak girmektedir

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: Türkiye, yeni bir yıla; tecrübesinden güç alan, hedeflerini net biçimde ortaya koyan ve yolunu kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak girmektedir
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 2026 yılında Türkiye'nin kazanımlarının büyütüleceği ve geleceğe dair hedeflerin somut adımlarla güçlendirileceğini belirtti. Gider, yeni yıl mesajında ekonomik büyüme, sosyal politikalar ve yerli-milli hamlelerle ülkenin gücünün arttırılacağını vurguladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "2026 yılı; kazanımlarımızı büyüttüğümüz, geleceğe dair hedeflerimizi somut adımlarla daha da güçlendirdiğimiz bir dönem olacaktır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yeni yıl mesajı yayınladı. Milletvekili Ayhan Gider, " Türkiye, yeni bir yıla; tecrübesinden güç alan, hedeflerini net biçimde ortaya koyan ve yolunu kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak girmektedir. 2026 yılı; kazanımlarımızı büyüttüğümüz, geleceğe dair hedeflerimizi somut adımlarla daha da güçlendirdiğimiz bir dönem olacaktır. Türkiye bugün; üretim gücü, altyapısı, savunma sanayii ve diplomatik kapasitesiyle geleceğini planlayabilen, yolunu bilen bir ülkedir. Küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalara rağmen, kendi önceliklerini belirleyen ve milletinin refahını merkeze alan bir anlayışla yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ülkenin gücünü arttıran adımları kararlılık içinde atmaya devam edeceklerini söyleyerek "Önümüzdeki süreçte; ekonomide kalıcı büyümeyi destekleyen, sosyal politikalarla toplumun her kesimini gözeten ve yerli-milli hamlelerle ülkemizin gücünü artıran adımlar aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, yalnızca bir hedef değil; emekle, sabırla ve somut projelerle ilerleyen bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte en büyük gücümüz; birlik duygusunu diri tutan, çalışmayı ve üretmeyi esas alan millet iradesidir. Farklılıklarımızı ayrışma değil, ortak geleceğimizin zenginliği olarak gören anlayışla yarınları birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yeni yıl için iyi temennilerde bulunan Milletvekili Ayhan Gider, "2026 yılının; Çanakkaleli hemşehrilerim başta olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılın, umutların güçlendiği, güven duygusunun pekiştiği ve hedeflerimize daha da yaklaştığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
