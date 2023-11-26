Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sıkıntılarını dinledi. Nazilli Kahveciler Odası'nın keşkek hayrına katılan Çerçioğlu, Sevindikli Mahallesi'nde düzenlenen hayra da katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli'de vatandaşlarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il genelindeki ziyaretlerine aralıksız devam ederken, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinliyor. Bu çerçevede Nazilli ilçesine giden Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Nazilli Kahveciler Odası'nın keşkek hayrına da katılan Başkan Çerçioğlu daha sonra Sevindikli Mahallesi'ne geçti. Burada Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sevindikli Mahallesi Muhtarı Zeki Açık'ın düzenlediği hayra katıldı. Vatandaşlar, ziyaretlerde Başkan Çerçioğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretlerde Başkan Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca eşlik etti. Aynı zamanda ziyarette Nazillili muhtarlar da Çerçioğlu'nu yalnız bırakmadı. - AYDIN