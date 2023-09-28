Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı, Eskişehir'de Usuli Güvenceler Toplantısı Düzenledi

Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı ortaklığında düzenlenen toplantıda, adil yargılanma hakkı ve usuli güvenceler konusu ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı yetkilileri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Adalet Bakanlığı ortaklığı ile proje için ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen toplantıların adresi bu kez Adil Yargılanma Hakkı çerçevesinde Usuli Güvenceler teması ile Eskişehir oldu.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Konseyi ile bir arada yürüttüğü 'Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması' ortak projesi çerçevesinde düzenlenen koordinasyon toplantısına, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Avrupa Konseyi üyeleri, farklı illerden çok sayıda hakim, Cumhuriyet savcısı ile birlikte kolluk kuvveti temsilcileri ve avukat katıldı.

"Sorunları tespit ederek çözmeyi hedefliyoruz"

Eskişehir'de bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların başladığı tarih olan 23 Eylül 2012'den 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçen zaman zarfında yapılan 450 bin 173 başvurudan 29 bin başvuruda en az 1 hakkın ihlal edildiğine dair karar verildiğini açıklayarak, "Bu ihlallerin yüzde 70'i uzun yargılama dahil adil yargılanma hakkının alt başlıklarını da kapsamaktadır. Bu rakamlar bize adil yargılanma hakkı konusuna daha fazla eğilme ihtiyacı bulunduğunu, konuyu daha detaylı inceleyip sorunların tespiti ve çözüm yollarının üretilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu hususta yargılamada yer alan her bir makama ayrı ayrı görevler düşmektedir. Biz bugün burada yargılama sürecinde yer alan makamları bir araya getirerek sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı toplantıyı yaparak bu konuda bir adım atmayı hedefliyoruz" dedi.

"Amaç, ihlallerin önüne geçebilmek"

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrupa Konseyi İş Birliği Programları Bölümü Türkiye Birimi Başkanı Könül Gasimova, koordinasyon toplantılarının amacının temel olarak belirlenen konularda karşılıklı farkındalık ve işbirliği olanakları oluşturmak olduğunu belirterek, "Usuli güvenceler özelindeki amacımız Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden Cumhuriyet savcıları, hakimler, vukatlar ve kolluk güçlerini bir araya getirerek, kurumlar arasındaki diyaloğun pekiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu şekilde usuli güvencelere yönelik hak ihlallerinin ve bunların sebeplerinin olası çözüm önerilerinin tartışılması ile ilerdeki ihlallerin önüne geçebilme olanakları oluşturmak amaçlanıyor" şeklinde konuştu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi projesinin uzun soluklu bir proje olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Projenin bu ayağının Eskişehir'de gerçekleşiyor olması bizleri mutlu etti. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Usuli Güvenceler ana teması çerçevesinde Ceza Yargılamasında Yasal Olmayan Yollarla Elde Edilen Deliller ve Dava Dosyasına Erişim başlıklı toplantılar iki gün sürecek. Toplantılarda yapılan tartışmalar ve sunulan çözüm önerileri rapor haline getirilerek internet sitesinde yayımlanacak. - ESKİŞEHİR