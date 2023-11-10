Atatürk, Çameli'de törenlerle anıldı

Yurt genelinde saatler 09.05'i gösterdiğinde vefatının 85.senesinde anılan Atatürk, Denizli'nin Çameli ilçesinde de düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk Haftası kapsamında çelenk sunma töreni; İlçe Kaymakamımı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amiri Volkan Mıdık, Çameli Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Çakır, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Milli Mücadele'nin aziz kahramanları ve şehitlerin manevi huzurunda, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa için saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrasında bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yayımladığı mesajda "Kahramanlığı, cesareti ve fedakarlığı ile bizlere lider, gelecek nesillere örnek ve esaret altında kalan halklara umut ışığı olan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizi bugünlere getiren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamımız Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanımız Cengiz Arslan ve Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek tarafından ödüllendirildi. - DENİZLİ