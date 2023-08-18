Artvin'de 40 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde kamyonet üzerinde 40 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hopa hastane bölgesinde yapılan uygulamada kamyonet üzerinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Artvin'de bir kamyonet dolusu Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde kamyonet üzerinde 40 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hopa hastane bölgesinde seyir halinde olan bir kamyonette yaptığı uygulamada, kamyonet üzerinde 40 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Gece saat 02.00 sularında yaşanan olayda 40 yakın Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.