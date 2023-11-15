Arnavutluk-Türkiye İlişkileri Sempozyumu Tiran'da Başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Arnavutluk- Türkiye ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve geleceği" konulu uluslararası sempozyum başladı.

İki gün sürecek sempozyum, Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yıl dönümü ve Türkiye-Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı vesilesiyle, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafından düzenlendi.

Sempozyumun açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Arnavut kurumlarının temsilcileri, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Atay, açılışta yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

Mazlum milletlere ilham kaynağı olan, milli mücadeleyi taçlandıran Cumhuriyet'in, 100 yıllık çınarın ikinci yüzyılını dost ve kardeş Arnavutluk'a da hayırlar ve iyilikler getireceğine olan inancını paylaşan Atay, "Çünkü, Türkiye yükseldikçe Arnavutluk da yükselir. Arnavutluk yükseldikçe, Türkiye de yükselir. Ne mutlu ki görev dönemim iki ülke arasında çok kıymetli bir yıl dönümünü görmeme imkan sağladı." diye konuştu.

Atay, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın ve özel olduğunu vurguladı.

Bugün itibarıyla Türkiye ve Arnavutluk'un NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) adayı ülke olduğuna işaret eden Atay, "İkisi de Avrupa Birliği ile bütünleşmeyi stratejik hedef olarak belirlemiş durumda. İki ülke doğal stratejik ortaklıklarını 2021 başı itibarıyla da resmileştirmiş durumda. İkili alanda, bölgesel planda ve uluslararası kuruluşlarda yakın işbirliği ve dayanışma artarak devam ediyor. Her iki ülke de Balkanlarda kırılgan olan barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar yapıyor." ifadelerini kullandı.

ALSAR Başkanı Mehdi Gurra da sempozyumun, yıl dönümünde Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkileri, akademik bir arka planda analiz etmeyi amaçladığını söyledi.

Son 30 yılın, devletlerarası, resmi ve ilgili toplumlardaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkati çeken Gurra, "Türkiye, her kritik anda yanımızda bulunan, Avrupa yolumuzun güçlü destekçisi, yeri doldurulamaz bir ortak olduğunu göstermiştir. Egemenliğimize yönelik hiçbir iddiası olmadan yanımızda olması bizim için şans." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Arnavutluk arasında takdire şayan ekonomik, kültürel, eğitimsel ve askeri işbirliği bulunduğunu dile getiren Gurra, stratejik ortaklığın iki NATO üyesi ülkenin önemli bir başarısı olduğunu sözlerine ekledi.

"Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve geleceği" başlıklı sempozyumda, Arnavutluk, Türkiye, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda araştırmacı ve diplomat sunum yapacak.