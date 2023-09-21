Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Halk Günü toplantısı düzenledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşları dinlemek amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirdi.

Her zaman halkla iç içe olunması gerektiğini vurgulayan ve Valilik Makamının herkese açık olduğunu belirten Vali Hayrettin Çiçek, düzenlenen 'Halk Günü' toplantısında vatandaşlardan gelen sorun, görüş ve talepleri dinledi.

Toplantıya katılan vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Vali Çiçek, "İnşallah bu yaptığımız toplantılarla sizlerin sorunlarına, dertlerine çare oluruz. Her bir Ardahanlı hemşehrimizin derdi bizim derdimizdir. Allah'ın izni ile bu şehirde herkesin derdine derman olmaya gayret edeceğiz ve önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapacağız. Bugün dile getireceğiniz sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerinizi bizzat ben ve ilgili kurum müdürlerimiz takip edecek ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız." dedi.

Valilik Toplantı Salonunda, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Halk Günü' toplantısında vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini tek tek dinleyerek not alan Çiçek, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - ARDAHAN