Haberler

Antalya'da 300 yataklı yeni hastane süreci başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Atatürk Devlet Hastanesi binasının yıkılacağını, yerine yapılacak 300 yataklı yeni hastanenin sürecinin resmen başladığını belirterek, "Hiç kimsenin hayatını tehlikeye atamayız. Binanın çürük raporları mevcut.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Atatürk Devlet Hastanesi binasının yıkılacağını, yerine yapılacak 300 yataklı yeni hastanenin sürecinin resmen başladığını belirterek, "Hiç kimsenin hayatını tehlikeye atamayız. Binanın çürük raporları mevcut. Artık hizmet vermeye devam etmesi mümkün değil" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette kentte bir süredir tartışma konusu olan Atatürk Devlet Hastanesi hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Akgül, Antalya ekonomisinin ve kent dinamiklerinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, MÜSİAD'ın şehrin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Akgül, "Sadece iş dünyasının değil, toplumun her kesiminin gelişimi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Sağlık yatırımları da bu anlamda çok önemli. Sağlıklı bireyler, güçlü bir ekonomi demektir" dedi.

300 yataklı yeni hastane projesinde süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 300 yataklı hastane yapım sözleşmesinin onaylandığını belirten Çetin, Sağlık Bakanlığı'nın mimari çizim için ihaleye çıktığını ve ihalenin tamamlandığını ifade etti. Şu anda mimarlık firmasının proje çizimlerini hazırladığını kaydeden Çetin, "Çizim süreci tamamlandıktan sonra hastane yapım ihalesine çıkılacak. Antalya'ya yakışır modern bir sağlık kompleksi inşa edilecek" şeklinde konuştu.

Çetin ayrıca, bölgede iş hanı veya rezidans yapılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, "Bu tür karalama kampanyaları art niyetli yaklaşımlardır. Buranın sağlık yatırımı için verimli kullanılacağı ortadayken, farklı amaçlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan açıklamalar doğru değildir" diye konuştu.

"Yıkım süreci kaçınılmaz"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, hastane binasının yıkım sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin hayatını tehlikeye atamayız. Binanın çürük raporları mevcut. Artık hizmet vermeye devam etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Çetin, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli planlamaların yapıldığını belirtti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan personelin Aksu ile Şehir ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görevlendirileceğini aktaran Çetin, ayrıca Aksu'da yapımı devam eden hastanenin de 4-5 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Ekonomi, yatırım ve sağlık el ele

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'in MÜSİAD Antalya'ya yaptığı ziyarette, Antalya'da devam eden sağlık yatırımları, yeni projeler ve iş dünyasının gündemindeki ekonomik gelişmeler ele alındı. Hem sağlık alanında hem de ekonomideki yeni yatırımların, kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta

Tarihe geçmeye bir adım uzakta
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Cumhurbaşkanlığı cephesinden Minguzzi davasından çıkan karara ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı cephesinden Minguzzi davasında çıkan karara ilk yorum
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.