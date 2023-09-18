Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda temsilcilerini ağırladı. Ziyarette AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Demirciler Çarşısı'na yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve oda temsilcilerini ağırladı.

Ahilik Haftası etkinlikleri bünyesinde AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları ve yılın Ahisi Bayram Sözer Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, esnaf için Ahilik kavramının çok önemli olduğunu belirterek, "Ahilik dürüstlük, iyi ahlak, kardeşlik ve yardımseverliktir. İşlerimizi yaparken bu kavramlara çok dikkat ederiz. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Böyle önemli bir haftada siz değerli esnaflarımızla bir arada olmaktan mutluluk

duydum" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Dere ve oda başkanlarına çalışmaları hakkında bilgi de verdi. Başkan Böcek, esnaf temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek esnaflarının sorunlarının çözümüyle yakından ilgilendiklerini aktardı.

"İçimizden birisiniz"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Muhittin Böcek'e böyle önemli bir günde esnafları ağırladığı için teşekkür ederek, "Bizlere her zaman destek oluyorsunuz. Demirciler Çarşısı içerisinde esnaflarımızın çatıları akıyordu, ışıklandırma ve kamera sistemi yoktu. Kısa sürede bu isteğimizi yerine getirdiniz. Her zaman söylüyoruz siz içimizden birisiniz. Bizlere gereken desteği sağlıyorsunuz" diye konuştu. - ANTALYA