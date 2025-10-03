Ankara 2026'da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' Olacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara'nın 2026 yıl 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildiğini belirterek, "En geç mayıs ayında açılması planlanan 50 bin kişilik yeni stadyumumuz bu kapsamda ortak etkinliklerimize ev sahipliği yapacak" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara'da '3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü' programı öncesi basın toplantısı düzenledi. Programda, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen, Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türk devletleri dostluk grupları başkanları, büyükelçiler ve siyasiler de yer aldı. AK Parti'li Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde son yıllarda hayata geçirilen girişimlerin, ekonomik ve stratejik bağları, hiç olmadığı kadar güçlendirdiğini söyleyerek, "2009 yılında Nahçıvan Anlaşması'nın imzalandığı sene, Türk devletlerinin toplam hasılası 1 trilyon dolarken, 15 yılda bir mislinden fazla artarak 2024 yılında 2,1 trilyon doları aşmış durumdadır. Dünyanın toplam hasılasından aldıkları pay ise 2009 yılında yüzde 1,68 iken 2024 yılında yüzde 1,92 olmuştur. Anlaşıldığı üzere dengeler lehimizde değişmektedir ve Türk devletleri hem dünyada hem de bölgede başrol olma yolunda ilerlemektedir" dedi.

'30'DAN FAZLA SEKTÖRDE PROJELER YÜRÜTÜYORUZ'

2009 yılında 540 milyar dolar olan Türk devletlerinin toplam dış ticaret hacminin, 2024'te 1,2 trilyon dolara ulaştığına dikkat çeken Zorlu, "15 yılda cari olarak 2,2 katına çıkan dış ticaret hacmi, aynı zamanda nispi olarak da artış kaydetmiş; Türk devletlerinin toplam dünya ticaretindeki payı yüzde 2,1'den yüzde 2,43'e yükselmiştir. Türk devletlerinin kendi aralarındaki ticareti ise 2024 yılında 70,3 milyar dolara çıkarak ciddi bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye'nin Türk devletleri ile olan dış ticaret hacminde de yine 2009-2024 döneminde büyük bir artış yaşamıştır. 2009 yılında 7,5 milyar dolar olan Türk devletleriyle toplam ticaret hacmimiz, 2024 yılına gelindiğinde neredeyse 3,5 katına çıkarak 25 milyar dolara ulaşmıştır. İstatistiki verilerin de işaret ettiği üzere son 15 yılda Türk Devletleri Teşkilatı, ülkelerimiz arasında ticaret ve yatırımı teşvik ederek ekonomik iş birliğinin derinleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bugün ulaştırmadan enerjiye, dijital ekonomiden tarıma, eğitimden turizme kadar 30'dan fazla başlık ve sektörde çok taraflı projeler yürütüyoruz. Türk Dünyası Vizyonu Belgemiz, uzun vadeli hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için belirlediğimiz yol haritasını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'ÜLKÜ BİRLİĞİMİZ ULUSLARARASI GÜÇ VE İTİBAR KAZANDIRMAKTA'

Zorlu, 2026 yılında Ankara'nın, 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildiğine dikkat çekerek, "Tüm bu çabalar, 'Dilde, fikirde, işte birlik' ülküsünü sadece siyasi alanda değil, toplumsal ve kültürel alanda da gerçeğe dönüştürme irademizin göstergesidir. İnşallah bu kapsamda Ankara'mızda önemli etkinliklere hazırlanıyoruz. En geç mayıs ayında açılması planlanan 50 bin kişilik yeni stadyumumuz bu kapsamda ortak etkinliklerimize de ev sahipliği yapacak. İnşallah en kısa zamanda gözlemci statüsünde aramıza katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tam üye olarak teşkilatımızda görmeyi ümit ediyoruz. Türkmenistan ve Macaristan da tam üyeliğiyle aile meclisimizin tamamlanacağı günlerin uzak olmadığına inanıyoruz. Böylece ortak aile fotoğrafımız, tam anlamıyla tamamlanacak, soydaş topluluklarımız arasındaki dayanışma daha da güçlenecektir. Barış, istikrar ve adil bir düzen ideali, Türk dünyasının küresel vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ideal doğrultusunda, kriz zamanlarında istişareyi ve ortak tutum almayı önemsiyoruz. Örneğin, Afganistan'daki gelişmeler, Ukrayna'daki savaş veya Gazze'de süregelen mezalime karşı ortak duruş sergilemenin barışın tesisine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkü birliğimiz, yani ortak ülküler etrafında kenetlenmiş olmamız, bize uluslararası alanda da güç ve itibar kazandırmaktadır" açıklamasında bulundu. Zorlu'nun açıklamalarının ardından program, basına kapalı devam etti.