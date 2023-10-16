Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'i ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın saldırıları karşısında destek amacıyla İsrail'i ziyaret edecek.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail'e üst düzey ziyaretler sürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Hamas'ın saldırıları karşısında destek amacıyla bu hafta İsrail'i ve Mısır'ı ziyaret edeceğini belirterek, "Ziyaretimle İsrail'le olan dayanışmamı pratik olarak da ifade etmek benim için önemli" dedi. - BERLİN