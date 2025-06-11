Almanya Başbakanı Merz: "Rusya, tüm ittifakın güvenliği için bir tehdittir"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Rusya, tüm ittifakın güvenliği için bir tehdittir. Bu nedenle, NATO zirvesinde, savunma harcamalarında tarihi bir artışı onaylayacağız" dedi.

Almanya Başbakan Friedrich Merz ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, Frederiksen ile iki ülke arasındaki ilişkileri, Baltık Denizi'ndeki kritik altyapının güvenliği, Avrupa'ya düzensiz göçün önlenmesi, transatlantik ilişkiler ile ekonomi ve enerji politikaları konularını ele aldıklarını belirtti.

"AB Komisyonu'nun 18'inci yaptırım paketi önerilerini gündeme getirmiş olmasından dolayı minnettarım"

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ve Moskova'ya yönelik yeni yaptırımların görüşmelerinin ana gündemini oluşturduğunu belirten Merz, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik hayata geçirmeye hazırlandığı 18'inci yaptırım paketine değindi. "Ukrayna'daki sivil hedeflerin günlerdir yoğun ve kasıtlı bir şekilde bombalaması kabul edilemez" ifadelerini kullanan Merz, "Bu nedenle Avrupa Birliği içinde bir sonraki yaptırım paketi üzerindeki çalışmaları hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, "AB Komisyonu'nun 18'inci yaptırım paketi önerilerini gündeme getirmiş olmasından dolayı minnettarım ve her şey planlandığı gibi giderse, bu önümüzdeki hafta karara bağlanacak. Washington'da da Kongre ve yönetimin muhtemel önlemlerine yönelik hazırlıklar devam edecek. En geç hafta sonu Kanada'daki G7 zirvesinde bu konuyu tekrar görüşeceğiz. Avrupa Birliği'nde 18'inci paket konusunda da bir fikir birliği olacağından eminim" dedi.

"NATO zirvesinde, savunma harcamalarında gerçekten tarihi bir artışı da onaylayacağız"

Ay sonunda Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesini işaret eden Merz, " Rusya, tüm ittifakın güvenliği için bir tehdittir. Rusya, Atlantik'in her iki yakasındaki güvenlik için bir risktir. Bu nedenle, NATO zirvesinde, savunma harcamalarında gerçekten tarihi bir artışı da onaylayacağız ve NATO'nun Avrupa ayağını birlikte güçlendireceğiz. ABD hükümeti, ABD Başkanı veya Washington istediği için değil, kendi çıkarımız için bunu yapacağız" dedi.

"Yasadışı sınır geçişlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmak istiyoruz"

Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu tekrar eden Merz, "On yıllardır öyleyiz. Ancak toplumlarımızın kabul etme istekliliğine ve entegrasyon kabiliyetine aşırı yük bindirmemeliyiz. Bu aşırı yükün sınırındayız ve bu nedenle yasadışı sınır geçişlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmak istiyoruz" dedi.

"ABD ile Çin arasında varılan anlaşma Avrupa'nın zararına değil"

Merz, ABD ile Çin arasında nadir toprak elementlerin ihracat kısıtlamalarının hafifletilmesi konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve bunun Avrupa'nın zararına olmadığını belirtti. Merz, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkları da benzer şekilde ortadan kaldırmaya dönük umudu olduğunu ifade etti.

"Los Angeles'tan gelen görüntüler rahatsız edici"

Merz, bir gazetecinin ABD'nin Los Angeles kenti başta olmak üzere ABD'de yaşanan şiddet olaylarına ilişkin fikri sorulması üzerine, "Los Angeles'tan gelen görüntüler rahatsız edici. Hızlı bir çözüm bulunacağını ve bu anlaşmazlıkların da hızlı bir şekilde sona ereceğini umuyorum" dedi.

"Danimarkalı dostlarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz"

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin kontrolüne almak istediğini sık sık dile getirdiği Grönland konusunda, "Danimarkalı dostlarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Savaşın büyüyerek Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılma riski olduğuna inanıyorum"

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıların endişelerinin başında geldiğini söyledi. Frederiksen, Avrupa Birliği'nin 18'inci yaptırım paketine değinerek, "Burada harekete geçmemiz gerekiyor. Yaptırımları güçlendirmemiz ve sıkılaştırmamız gerekiyor. Ukraynalılar da mümkün olan en iyi konuma getirilmelidir" dedi.

Frederiksen, "Savaşın büyüyerek Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılma riski olduğuna inanıyorum ve buna hazırlıklı olmalıyız. Rusya ile diyalog arayışını denedik, yıllardır diyalog yoluyla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Şimdi kendimizi savunabilecek bir konuma gelmeliyiz ve bunu yapmak istiyoruz. Başka bir alternatif yok. Yeniden silahlanmak zorundayız ve bunu hızlı bir şekilde yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya gelen herkesi kabul edemeyiz"

Avrupa'ya düzensiz göçün önlenmesi konusunda Almanya ile hemfikir olduklarını bildiren Frederiksen, "Toplumlarımızın sosyal uyumunu korumak istiyorsak, Avrupa'ya insan akışını azaltacak ve aynı zamanda ülkelerimizde kalma hakkı olmayanların etkin bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesini sağlayacak yeni çözümlere ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. O halde Avrupa'ya gelmek isteyen herkesi kabul edemeyiz. Kimin ülkeye girebileceği konusunda demokratik bir karar verilmelidir" dedi.

"Grönland'ın geleceğine sadece Grönland halkı karar verebilir"

Grönland konusunda Avrupa Birliği'nden, müttefiklerinden, komşularından ve Almanya'dan açık destek aldıkları için memnuniyet duyduklarını belirten Frederiksen, "Grönland'ın geleceğine sadece Grönland halkı karar verebilir. Danimarka Krallığı'nın endişeleri konusunda çok net olduk ve Avrupalı ortaklarımız, meslektaşlarımız, dostlarımız ve komşularımız da benzer şekilde net oldular. Grönland konusunda Başkan Trump'ın ciddi olduğuna inanıyorum. Ama aynı zamanda biz de ciddiyiz" dedi. - BERLİN