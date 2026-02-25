Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den Çin'e: "Şeffaflığa, güvenilirliğe ve kurallara uyulmasına ihtiyacımız var"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pekin'de yaptığı açıklamada, Çin ile ticarette adil rekabetin önemine vurgu yaparak, şeffaflık ve güvenilirlik çağrısında bulundu. Ayrıca, Almanya ile Çin arasında ticaret dengesizliğini azaltma hedefini de dile getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ticarette adil rekabet çağrısında bulunarak, "Şirketler arasındaki rekabet adil olmalı, şeffaflığa, güvenilirliğe ve kurallara uyulmasına ihtiyacımız var" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa ve Çin arasındaki adil rekabet tartışmaları ve büyük jeopolitik krizlerin gölgesinde Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk gününün verimli geçtiğini belirten Merz, "Kapsamlı stratejik ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bugünün en önemli odak noktası, rekabetimizi nasıl şekillendireceğimizdi. Şirketler arasındaki rekabet adil olmalı. Şeffaflığa, güvenilirliğe ve ortaklaşa belirlenen kurallara uyulmasına ihtiyacımız var. Ayrıca erişim kısıtlamaları ve ihracat sınırlamaları konularını görüşmeye devam etmek istiyoruz. Hem Çinliler hem de Almanlar, ekonomik alışverişimizin her iki ülkenin refahına önemli ölçüde katkıda bulunduğunun farkındalar. Dünyanın en büyük üç ekonomisinden ikisinin burada birbirleriyle ticaret yapıyor olması hem bizim için hem de başkaları için güçlü bir etkiye sahip" diye konuştu.

"Çin, Airbus'tan 120 uçak almaya hazırlanıyor"

Ziyaretinin Çin'deki potansiyeli göstermesi açısından da önemli olduğunun altını çizen Merz, buna örnek olarak Çin hükümetinin Avrupalı uçak üreticisi Airbus şirketine yaklaşık 120 uçaklık bir sipariş vermeye hazırlanmasını gösterdi. Merz, "Bu örnek bile, bu tür gezilerin, özellikle de belirli konuları ayrıntılı olarak görüşmenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, birkaç başka şirketle de görüşülen somut konular oldu, ancak bunlar henüz sonuçlanmadı" dedi.

Almanya ile Çin arasında yaklaşık iki yıldır oluşan ticaret dengesizliğini azaltmak istedikleri belirten Merz, "Yıl boyunca Almanya'dan daha fazla ziyaret olacak. Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Dijital İşler Bakanı Çin'e gelecek. Alman-Çin hükümetlerarası istişareleri de gerçekleştireceğiz. Mevcut ikili diyalog formatları çerçevesinde bu konulardaki görüşmeleri derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca enerji ve iklim sektörlerindeki dönüşüm gibi diğer konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

"Ukrayna savaşının sona erdirmek için Çin'den Rusya üzerindeki etkisini kullanmalarını istedim"

Pekin'deki görüşmeleri sırasında uluslararası konuları da ele aldıklarını ifade eden Merz, "Bugün muhataplarımdan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırgan savaşını sona erdirmek için etkilerini kullanmalarını istedim. Pekin bu konuda etkili olabilir. Ayrıca Çin'den gelen sinyallerin Moskova'da çok ciddiye alındığını biliyoruz. Bu hem sözler hem de eylemler için geçerlidir" dedi. - PEKİN

